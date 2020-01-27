GELENDOST 'LU DÜNYA ŞAMPIYONU BURAK BILGIN CUMHURBAŞKANI İLE BULUŞTU
Gelendost 'lu öğrenci Burak Bilgin geçen ay İstanbul'da yapılan dünya mental aritmetik Olimpiyatları'nda 13 farklı ülkeden katılan yüzlerce yarışmacı arasında 4 rekor kırarak Dünya şampiyonu olmuştu.
Burak Bigin yaptığı paylaşımda ;
'' Bugün ise Sn. Almanya Cumhurbaskani Angela Merkel ve Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu Türk Alman Üniversitesi Fen Fakültesi açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Dünya şampiyonu olduğum için beni tebrik etti.Başarılarımın devamını dilediler.'' Dedi.
Kaynak: Gelendost'un sesi