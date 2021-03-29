GÜL SUYUNA 'DOĞAL YAZILACAK!

SENTETİK ÜRÜNLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK!

GÜL SUYUNA DOĞAL ÜRÜN BANDROLÜ GELİYOR

HABERİN VİDEOSU

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği ile Isparta’nın değeri olan Gülsuyuna doğal ibaresi geliyor.Isparta'da üretilen Gül suyu artık Süleyman Demirel Üniversitesi doğal ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde analiz edilecek Testlerin geçen ürün ambalajına doğal ürün bandrolü konulacak. Nefis kokusu cezbedici renkleri ile gül her zaman ilgi görüyor. Gülün başkenti Isparta'da elde edilen gül suyunun doğalını almak isteyenler için bandrol uygulaması başlıyorYapılan açıklamalara göre:Denildi.