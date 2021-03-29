GÜL SUYUNA 'DOĞAL YAZILACAK!
SENTETİK ÜRÜNLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK!
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği ile Isparta’nın değeri olan Gülsuyuna doğal ibaresi geliyor.
GÜL SUYUNA DOĞAL ÜRÜN BANDROLÜ GELİYOR
Isparta'da üretilen Gül suyu artık Süleyman Demirel Üniversitesi doğal ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde analiz edilecek Testlerin geçen ürün ambalajına doğal ürün bandrolü konulacak. Nefis kokusu cezbedici renkleri ile gül her zaman ilgi görüyor. Gülün başkenti Isparta'da elde edilen gül suyunun doğalını almak isteyenler için bandrol uygulaması başlıyor
Yapılan açıklamalara göre: ''Sentetik ve doğal gül suyu arasındaki farkı merkezimiz sonrası onaylanan ürünler üzerindeki bandrol çalışmasıyla oradaki bilgileri okuyarak çok rahatlıkla anlayabilecekler. Gülsuyu'na, ürünün doğal mı yoksa sentetik mi olduğu konusunda kuşku ortadan kalkacak. Bu noktada merkezimiz piyasada doğal olarak gülsuyu ürettiğini iddia eden üreticilerimizin o iddialarının doğruluk payını analizlerle ispatlayıp ticaret odamıza sonuçları bildirecek. Ticaret odamız uygun verilen sonuçlara göre ürün etiketlerinin üzerinde bir bandrol çalışması yapacak. Geçen ürün ambalajına doğal ürün ibaresi konulacak. Proje ile birlikte ana üretim merkezi Isparta olan gülsuyu'nda merdiven altı imalatın da önüne geçilecek. Tüketicilerin bilinçlenmesi ile bilinçli olarak ürün alınması noktasında çok uyarıcı nitelikte bilgi notu olacak. Bu yönüyle de biz gerçekten memnunuz uygulamanın kısa sürede hayata geçmesi planlanıyor.'' Denildi.
HABERİN VİDEOSU
SENTETİK ÜRÜNLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK!
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği ile Isparta’nın değeri olan Gülsuyuna doğal ibaresi geliyor.
GÜL SUYUNA DOĞAL ÜRÜN BANDROLÜ GELİYOR
Isparta'da üretilen Gül suyu artık Süleyman Demirel Üniversitesi doğal ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde analiz edilecek Testlerin geçen ürün ambalajına doğal ürün bandrolü konulacak. Nefis kokusu cezbedici renkleri ile gül her zaman ilgi görüyor. Gülün başkenti Isparta'da elde edilen gül suyunun doğalını almak isteyenler için bandrol uygulaması başlıyor
Yapılan açıklamalara göre: ''Sentetik ve doğal gül suyu arasındaki farkı merkezimiz sonrası onaylanan ürünler üzerindeki bandrol çalışmasıyla oradaki bilgileri okuyarak çok rahatlıkla anlayabilecekler. Gülsuyu'na, ürünün doğal mı yoksa sentetik mi olduğu konusunda kuşku ortadan kalkacak. Bu noktada merkezimiz piyasada doğal olarak gülsuyu ürettiğini iddia eden üreticilerimizin o iddialarının doğruluk payını analizlerle ispatlayıp ticaret odamıza sonuçları bildirecek. Ticaret odamız uygun verilen sonuçlara göre ürün etiketlerinin üzerinde bir bandrol çalışması yapacak. Geçen ürün ambalajına doğal ürün ibaresi konulacak. Proje ile birlikte ana üretim merkezi Isparta olan gülsuyu'nda merdiven altı imalatın da önüne geçilecek. Tüketicilerin bilinçlenmesi ile bilinçli olarak ürün alınması noktasında çok uyarıcı nitelikte bilgi notu olacak. Bu yönüyle de biz gerçekten memnunuz uygulamanın kısa sürede hayata geçmesi planlanıyor.'' Denildi.
HABERİN VİDEOSU