ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
27.03.2021 günü saat: 22.15 sıralarında; Müdürlüğümüz KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz otogarında yapılan operasyonda, yolcu otobüsünden inen Z.Ö. isimli şüpheli şahsın valizinde ve sırt çantasında yapılan aramada;
14 adet siyah poşet ve şeffaf streç filme sarılı vaziyette, ağırlığı 15 Kilo 272 gram gelen ESRAR maddesi ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılmış ve çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.