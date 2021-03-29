27.03.2021 günü saat: 22.15 sıralarında; Müdürlüğümüz KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz otogarında yapılan operasyonda, yolcu otobüsünden inen Z.Ö. isimli şüpheli şahsın valizinde ve sırt çantasında yapılan aramada;14 adet siyah poşet ve şeffaf streç filme sarılı vaziyette, ağırlığıgelen ESRAR maddesi ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheli hakkındasuçundan işlem yapılmış veIsparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.