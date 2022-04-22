KADINLARIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE GÖNEN İLÇEMİZDE İLK AMARANT EKİMİ YAPILACAK

Kaymakamımız Ali ARGAMA, ilçemizde ilk defa yetiştirilmesi denenecek olan amarant bitkisi için gönüllü olan Gül Gönen Kadın Kooperatifi adına Kooperatif Başkanı Nazire ÖZSU’ya amarant tohumu takdim etti.İlk deneme ekimi yapılacak olan amarantın araştırmalara göre aminoasit içeriğiyle ve glutensiz olmasıyla iyi bir besin kaynağı olduğunu, gluten içermediği için çölyak hastalarının öğünlerinde kullanabileceğini ve bu konuda da kadınlarımızın öncülük etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakamımız, girişimin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diledi.