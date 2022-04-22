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Isparta Haber: Başkan Tural, çocukların bayramını kutladı

Isparta Haber: Başkan Tural, çocukların bayramını kutladı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Başkan Tural, çocukların 
bayramını kutladı 
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, TBMM’nin açılışının 102’inci yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tural mesajında şu görüşlere yer verdi; “102 yıl önce hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözüyle; birlik ve beraberlik içerisinde vatan topraklarımız uğruna büyük mücadeleler verilmiş, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkılmıştır. Milletimizin temsilcilerinin ortak bir amaçla bir meclis çatısı altında toplanıldığı 23 Nisan 1920, geleceğimiz ve bugünümüz için 102 yıl önce atılmış önemli bir adımdır. 23 Nisan aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan Kurtuluş Savaşı sonrasında, millet iradesinin vücut bulduğu ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. O gün millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temeli atılırken, bizleri geleceğe taşıyacak olan çocuklarımız unutulmamış, onlara karşı olan güvenin bir ifadesi olarak bu bayram armağan edilmiştir . Yarınlarımız olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hepimizin en asli görevidir. Bu duygu ve düşünceler ışığında, TBMM'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 'Çocuk Bayramını' kutluyor, onları sevgiyle kucaklıyorum”

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