Vali Ömer Seymenoğlu bu yılın Ocak ayında ziyaret ettiği Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunmuş ve Bilişim Teknolojileri Alanı, Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinden Davraz Kayak Merkezi ile ilgili afiş tasarımı yapmalarını istemişti.Yaklaşık 3 aylık bir çalışmayla tasarımlarını bitiren öğrenciler, bugün tasarımlarını sunmak üzere Vali Seymenoğlu ’nu ziyaret ettiler. Tasarımları çok beğenen Vali Seymenoğlu öğrencilere tek tek teşekkür etti.Buluşmada Mesleki ve Teknik Liselerin şehre katkı sunması adına yeni projelerin içinde yer alacaklarını ve bu okulların daha aktif hale getirileceğini söyleyen Vali Seymenoğlu “Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Lisesi’nin meslek eğitiminin yanında daha fazla nasıl şehrimize nasıl katkı sunabilir düşüncesiyle bazı projeler içerisinde yer almasını istiyoruz. Bu sadece sınıflarda alınan eğitimlerle olmaz, alana da çıkmak lazım; Okul ziyaretleri yapmak, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak lazım ki eğitimimizi tam anlamıyla yapabilmiş olalım. Tüm bunların yanında çalışmalarınızda soru sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Teknolojiyi kullanmaktan kesinlikle çekinmeyin, bilişim çağındayız akıllı telefonlar, bilgisayarlar sürekli hayatımızın her aşamasında bundan uzak duramayız. Yani biz yetişkinler istesek de bunu engellemeniz mümkün değil. Ama bunu da akıllıca kullanmak lazım. Hayal kurun, hayallerinizin peşinden koşun, hayallerinizi gerçekleştirebilmek için ne gibi fedakarlık yapılıyorsa mutlaka yapın” dedi.Ardından öğrenciler tek tek vali Seymenoğlu’nun yanına gelerek Davraz Kayak Merkezi ile ilgili hazırladıkları afiş tasarımlarını Vali Seymenoğlu’na sundular. Yapılan çalışmaların her birinin kendileri için ayrı bir değer olduğunu belirten Vali Seymenoğlu öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.