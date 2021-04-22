“Geleneksel Alyazma Kilim Projesi”ne Ödül

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç’in danışmanlığını yaptığı “Geleneksel Alyazma Kilim Projesi” ödülle döndü. Burdur Belediyesince geliştirilen proje, 41 proje arasından birinciliğe layık görüldü.Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında; “Geleneksel Alyazma Kilim” Projesi, Akdeniz Belediyeler Birliğinin yaptığı değerlendirme sonucunda 41 proje arasından birinci oldu.İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde birinci seçilen proje kapsamında; Burdur merkez ilçe ve köylerinde alan araştırması yapılarak yeni tasarımlar yapılıp dokumalara dönüştürüldü.SDÜ