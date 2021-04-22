Son dakika: Ramazan ayının ikinci haftasında daha ciddi tedbirler mi gelecek?

Türkiye genelinde COVID-19 vaka sayıları günlük 60 bin civarlarında seyrederken özellikle Marmara Bölgesi'ndeki iller dikkat çekiyor. Öte yandan uzmanlar, ramazanın ikinci haftası daha ciddi tedbirler gelebileceğini söylüyor. Gözler ise bugünkü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Bakan Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. İşte haberin ayrıntıları...Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 15.00'te bir araya gelecek. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, en çok vaka olan 5 ilin bulunduğu Marmara Bölgesindeki vaka artışlarını TRT Haber`e değerlendirdi.İstanbul'un bölgenin lokomotifi olduğunu belirten Tükek, Marmara Bölgesinde Bursa, Kocaeli, Adapazarı gibi ekonomik olarak aktif olan bölgelerin sürekli İstanbul'la temas halinde olduğunu söyledi.Günübirlik giriş çıkışların İstanbul'a çok yoğun olduğunu bildiklerini ifade eden Tükek, bölge illerinin sürekli İstanbul`la teması olduğunu kaydetti. Tükek, dolayısıyla İstanbul'da vaka sayısı arttığında bu bölgelerde de artış olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.İlk dönemlerde ciddi kısıtlamalar getirildiğini hatırlatan Tükek, İstanbul'da vaka sayısı artarken bölgelerde de vaka sayısının önüne geçilmek isteniyorsa kısıtlamaları tekrar düşünmenin gerekeceğini vurguladı.Kısmi kapanmanın vaka sayılarını etkileyip etkilemediği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Tükek, "Geçtiğimiz salı gününden itibaren başlandı, 8 gündeyiz. Aslında şu anda etkileri görmek üzere olduğumuzu beklediğimiz bir dönemdeyiz. Ancak hastane olarak ve başvurular açısından baktığımız zaman henüz onu hissetmediğimizi söyleyebilirim şu anda. Özellikle İstanbul için artış yok ama en azından yoğun hasta gelişinin devam ettiğini söyleyebiliriz." dedi.Açıklanan vaka sayılarında bir stabilite olduğunu belirten Tükek, 55 ile 65 arası vaka sayılarının gidip geldiğini, bunun geriye doğru dönmesi gerektiğini söyledi.Bunun muhtemelen geriye doğru çok fazla dönmeyeceğini vurgulayan Tükek, "Çünkü kısıtlılıklarla birlikte şu ana kadar 8`nci, 10`uncu günde bir miktar dönmesi gerekiyordu ancak şu anda istediğimiz seviyede bir dönüş yok. Ben ikinci haftadan sonra daha ciddi tedbirler geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok alev almış durumda bu bunu söndürmek için ciddi anlamda daha sıkı tedbirler gerekecek gibi gözüküyor." dedi. Vatandaşların tedbirlere uyup uymadığı ile ilgili de konuşan Tükek, mega şehirlerde bazı şeylerin kişilere bağlı olmadığını söyledi.Tükek, "Hakikaten eğer bu bir takım şeylere kısıtlılık getirmezseniz insanlardan bazı şeyleri beklemek çok kolay olmuyor. İşte ulaşım sorunları, insanların kalabalık ortamlarda bulunmaları… Hastanede bile mesela çok yoğun olmaması için gerekli tedbirleri almamıza rağmen insanlar muayeneye geldiklerinde bir kalabalık oluşturuyorlar. Çünkü nüfus yoğunluğu çok fazla. Dolayısıyla böyle durumlarda, böyle şehirlerde insanların tek başına bir takım üst mesafe veya maske kurallarına uyarak bunun önüne geçmesinin çok kolay olmadığını artık gördük." dedi.Tükek, 50 binli rakamları gördükten sonra, insanları bir takım tedbirlere zorlayarak ya da birtakım tedbirlere uymasını bekleyerek vaka sayısının aşağı gelmesinin çok mümkün gözükmediğini söyledi."Tabii ki gene uyulacak, yine kuralların önerilmesi ve önemli olduğu tabii ki vurgulanacak ama bundan sonra yapılması gereken şey tabii ki kısıtlılık. Dünyada da aynı şeyler yapılıyor biliyorsunuz. Londra`da olsun, Paris`te olsun, Almanya`nın büyük şehirlerinde yine ciddi anlamda kısıtlılık yapıldıktan sonra vaka sayılarında ciddi düşmeler olduğunu gördük.""İngiltere`nin durumunda olduğu gibi. Tabii aşıyla birlikte onlar unu taçlandırdılar ve şu anda gerçekten ciddi bir rahatlama evresine geçtiler. Biz de bunu yapabiliriz. Şu anda aşılama da gayet iyi gidiyor. Bir yandan da bu kısıtlılıklarla vaka sayısını azaltabilirsek gerçekten şu anda çekilen o sıkıntılar biraz daha azaltılmış olur."Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu. Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi. Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.Bakanlığın “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesine göre; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00’da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.Türkiye'nin gözü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gelecek karardaydı. Beklenen açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi ve sokak kısıtlaması için detaylar belli oldu. Bakanlık tarafından yayınlanan 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması konulu genelge şöyle:Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 19.00’da başlayacak.Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak.Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.Öte yandan Türkiye'nin koronavirüs tablosundaki durum da belli oldu. Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu.Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi. Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.