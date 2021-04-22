SDÜ “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı İki Etkinlikle KutluyorSüleyman Demirel Üniversitesi, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ve Akademik Koordinasyon Topluluğu tarafından hazırlanan iki ayrı etkinlik ile kutluyor.
Etkinlikler kapsamında ilk olarak 23 Nisan Cuma günü saat 15.00'te Radyo SDÜ(97.0)'de Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünce çocuklar için hazırlanan “İki Küçük Fare” isimli masal dinleyicisiyle buluşacak.
Şifa Kayabaşı'nın yazdığı ve radyo tiyatrosu formunda seslendirilecek “İki Küçük Fare” isimli masalın metin yazarlığını Müşerref Öztürk Çetindoğan, sunuculuğunu Birsen Baskan, seslendirmesini Mustafa Kayabaşı, Müşerref Öztürk Çetindoğan ve Şifa Kayabaşı üstleniyor. Ses kayıt, montaj ve kurgusu Murat Kasap’a, afiş tasarımı ise Dr. Öğr. Üyesi Fatih Nalbantoğlu'na ait.
Akademik Koordinasyon Topluluğundan “Çocuk Hakları” Söyleşisi
Akademik Koordinasyon Topluluğu tarafından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kapsamında düzenlenen “Çocuk Hakları” isimli söyleşi, 23 Nisan Cuma günü saat 21.00’de Topluluğun Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Söyleşinin konukları, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu olacak.
Söyleşiyi https://link.sdu.edu.tr/scusvNXC adresinden izleyebilirsiniz.
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