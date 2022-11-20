Isparta'nın en güzel balıkçı limanına hoş geldiniz

Kaya Balık Yönetim ekibi, balıkların ağdan tabağa alınmasına yardımcı olmak için balıkçılık endüstrisinde, ilgili tüm alanlarda deneyimlidir.

Kaya Balık mağazasına sürekli olarak yeni ürünler eklenir, bu nedenle yengeç, ıstakoz, somon füme ve diğer birçok deniz ürününü tezgahlarda görebilirsiniz. Karaya çıkan en lezzetli balıklar burada...

Tavada yada

ızgarada

Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için

sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.

Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi

Adres:

Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp: 0 530 072 21 80

Telefon :

0246 220 20 70





