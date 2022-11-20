Kaya Balık Yönetim ekibi, balıkların ağdan tabağa alınmasına yardımcı olmak için balıkçılık endüstrisinde, ilgili tüm alanlarda deneyimlidir.
Kaya Balık mağazasına sürekli olarak yeni ürünler eklenir, bu nedenle yengeç, ıstakoz, somon füme ve diğer birçok deniz ürününü tezgahlarda görebilirsiniz. Karaya çıkan en lezzetli balıklar burada...
Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.
Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi
Isparta şehrinde taze deniz ürünlerimi arıyorsunuz? O zaman Kaya Balık...!
Balığın en iyi fiyata satıldığı yer!
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: 0 530 072 21 80
Telefon : 0246 220 20 70