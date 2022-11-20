Isparta Belediyesi Meclisi tarafından Işıkkent ve Batıkent Mahallelerinde kalan 257.Caddeye 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verildi. Bu karar sonrasında BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, MKYK Üyesi Fehmi Güney ve İl Başkanı İsmail Demir ile partililer Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, alınan karardan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler ve teşekkür ettiler.BBP İl Başkanı İsmail Demir tarafından BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin Isparta’da yer alan bir cadde, sokak veya parka verilmesi noktasında bir talebi oldu. Bu talep Isparta Belediyesi Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısında ele alınarak, 257. Caddenin isminin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu karar sonrasında BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, MKYK Üyesi Fehmi Güney ve İl Başkanı İsmail Demir ile partililer Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, teşekkür ettiler. Ziyarette AK Parti Belediye Meclis Üyeleri ve belediye başkan yardımcıları hazır bulundular.BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerini çok güzel karşıladığını belirterek, bu karşılamadan dolayı teşekkür etti. Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakının katılımcısı olduklarını ifade eden Çakır, “Milletimizin istikbali, devletimizin bekası için yaklaşan 2023 seçimlerinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız ve Meclisimizin takdiriyle milletimizin gönlünde yer edinen, yaşamı boyunca çizgisinden sapmayan şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin bir caddeye verilmesine teşekkür ederiz. Bu bizim için oldukça kıymetli bir davranış. Muhsin başkanımız herkesin sevdiği, herkesin gönlünde yer edinen siyasi bir lider. Isparta gül diyarımız, burada bulunmaktan dolayı da mutluyuz. Şehit liderimizin isminin güzel bir hizmete verilmesinden dolayı da mutlu ve onurluyuz” şeklinde konuştu.BBP MKYK Üyesi Fehmi Güney, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Belediye Meclisine Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin bir caddeye verilmesinden dolayı şükranlarını ilettiklerini bildirdi. Güney, “Kabullerinizden ve yaklaşımınızdan dolayı çok müteşekkiriz. Biz Cumhur İttifakının bir paydaşıyız. 2023 seçimlerini çok önemsiyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı ve fikirlerini bayraklaştıran bu ekibe müteşekkiriz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ömrünü devleti ve milleti için adayan merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle andığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini şehrimizde yaşatmak bizim için bir şereftir. Meclisimize sunduğumuzda kararın alınmasına destek veren ve hassasiyetlerini gösteren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Devletimize büyük hizmet etmiş ve vefat eden bu kişilerin isimlerin yaşatmamız bizim için de çok önemli bir değer. Çünkü o insanlar bizlerin bugünkü bekamızın, bugünkü rahatça ortamda yaşamımızın en büyük sebeplerinden birisidir. İnşallah kabri cennet olur. Sizlere de başarılar diliyorum. Sizlerle aynı davanın peşindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemize hizmet edebilmek için aynı saflarda bulunuyoruz, aynı kulvarlarda koşuyoruz. Vermiş olduğunuz bu destek için de sizlere şahsım ve partim adına çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz çok iyi bir ivme kazandı, daha iyi yerlere geleceği inancındayım. Çok güzel hizmetler ediliyor. Baktığımız zaman son 10-15 yıl öncesiyle bugünün arasındaki farkı görememek için kör olmak lazım. Savunma sanayisinde nereye geldiğimiz görülemiyorsa, 10 yıl öncesine kadar kara sularımızda, denizlerimizde sondaj yapamazken, bir yerlerden gemiyi randevuyla alırken, bugün en fazla araştırma gemisi olan ülke haline gelmemiz, o kadar çok altyapı üstyapı çalışmalarımız, ülkeler arasındaki bağlılıklara, ayrılıklara karşı verilen mücadelenin ne kadar etkili olduğunu görmemek doğru bir şey değildir. Bunu görmeyen kördür. 2023 seçimlerinde sizlerle bu ivmemizi yukarıya çıkaracağımız inancındayım. Doğruyu gören, doğruyu bilen, gelecekte ülkemizin çok daha iyi yerlerde olmasını düşünen bir dava grubu olarak başaracağımız ve çok güzel hizmetler yapacağımız inancındayım. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımıza saygılar sunuyor, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, MKYK Üyesi Fehmi Güney, BBP İl Başkanı İsmail Demir ile partililer merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin verildiği 257. Caddeye geçtiler. MHP Merkez İlçe Başkanı Osman Gülay ve yöneticilerinin de katıldığı programda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, MKYK Üyesi Fehmi Güney, BBP İl Başkanı İsmail Demir ve beraberindekiler Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi tabelasını inceledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BBP İl Başkanı İsmail Demir’in müracaatından sonra Belediye Meclisi’nin oy çokluğu ile 257. Caddeye Muhsin Yazıcıoğlu isminin verildiğini söyledi. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009 yılında Kahramanmaraş’taki helikopter kazasında hayatını kaybeden bir devlet büyüğü olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Devletimiz, milletimiz, bayrağımız, dinimiz için mücadele veren devlet büyüklerimizden birisiydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Aynı kazada hayatını kaybeden diğer vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu ismi ülkemizde her zaman takdirle konuşulan bir isimdir” dedi.Merhum Yazıcıoğlu’nun 1980 sonrası yapılan yargılamalarda beş yılı hücrede olmak üzere yedi buçuk yıl hapishanede yattığını, daha sonra suçsuz bulunarak beraat ettiğini belirten Başdeğirmen, “Muhsin Yazıcıoğlu bayrağımız, devletimiz, milletimiz için büyük mücadele vermiştir. Allah rahmet eylesin. Genel Başkan Yardımcımız ve MKYK Üyemiz buradalar. İsmin caddeye verilmesine sebep olan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim hepimize birlik, beraberlik ve başarılar nasip etsin. Cumhur İttifakı olarak mücadelemizi verdiğimiz davamızda, yolumuzda bizleri en sonuna kadar başarıya ulaştırsın inşallah” görüşlerinde bulundu.BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Isparta ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e selamlarını getirdiğini söyledi. Isparta Belediyesi ve Belediye Meclisinin aldığı kararla şehirdeki güzel caddelerden birisinin isminin Muhsin Yazıcıoğlu olarak değiştirildiğini dile getiren Çakır, “Isparta’da bir caddemizde Muhsin Başkanımızın isminin yaşayacak olması partimizi ve dava arkadaşlarımızı, bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Belediye Başkanımıza ve Muhsin Yazıcıoğlu ismine onay veren meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından merhum Muhsin Yazıcıoğlu için dua ederek, andılar.