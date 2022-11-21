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AGF GAYE COŞKUN İLE YOLA DEVAM KARARI ALDI

AGF GAYE COŞKUN İLE YOLA DEVAM KARARI ALDI
ISPARTA
G.Tarihi: 20.11.2022 20:49
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AGF GAYE COŞKUN İLE YOLA DEVAM KARARI ALDI 
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) 4’üncü olağan genel kurulu Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gaye Coşkun, AGF’de güven tazeleyerek yeniden genel başkan SEÇİLDİ. 
AGF ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun'un yeniden aday olduğu genel kurula Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren cemiyet başkanları ve delegeleri katıldı.
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na üye olan Antalya, Alanya, Burdur, Isparta, Hatay, İskendurun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin Gazeteciler cemiyetleri ile Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği ve KKTC Turizm Yazarları Derneği Başkanı ve delegeleri seçimde sandık başına gitti. Türkiye’nin en büyük basın çatı örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na bağlı olan, Mersin İnternet Gazetecileri Derneği’nin de (MEİGDER) üyesi olduğu Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na üye olan Antalya, Alanya, Burdur, Isparta, Hatay, İskendurun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin Gazeteciler Cemiyetleri ile Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği ve KKTC Turizm Yazarları Derneği Başkanı ve delegeleri seçimde tercihini yaptı.
Başkan ve delegelere teşekkür
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir’in Divan Başkanlığı yaptığı genel kurulda tüm delegelerin oyunu alarak yeniden AGF başkanlığına getirilen Gaye Coşkun, seçim sonrası yaptığı konuşmada, genel kurula katılım sağlayan cemiyet başkan ve delegelerine teşekkür ederek, “Tüm zorluklara rağmen birlikte olma çabamız beni hem duygulandırdı hem de onurlandırdı. Bunun için siz başkan ve delegelerimize çok teşekkür ederim. AGF olarak hep kurumsallaşmayı ön planda tutma gayretinde olduk. Sektör çok sancılı bir dönemden geçiyor. Pandemi de bizi olumsuz etkiledi. Örgütlü mücadele için şartlar pek uygun değildi. Buna rağmen birlikte olmaya, güçlü olmaya çaba gösterdik. Aylık toplantılarımızı aksatmamaya çalıştık. Temsile de önem verdik. AGF olarak tüm imkanları zorladık. Bu günden sonra daha çok çalışıp, meslek örgütümüzü hak ettiği yere getireceğiz” dedi.
Yönetim, görev bölümü yaptı
Alanya’da yapılan ve 12 cemiyet başkan ve delegelerinin oy kullandığı genel kurulda mevcut Başkan Gaye Coşkun güven tazelerken, MEİGDER Başkanı A.Vahap Şehitoğlu yeni seçilen yönetim kurulunda Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Ayrıca MEİGDER Üyeleri Hatice Yardım yönetim yedek listede yer alırken, Mustafa İnsan da Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. Ali Cihangir- Genel Başkan Vekili, İdris Taş- Genel Başkan Yardımcısı, Kürşat Tuncer- Genel Başkan Yardımcısı, Nihat Mazmanoğlu-Genel Başkan Yardımcısı, Aslan Deveboylu -Genel Başkan Yardımcısı, Abdülvahap Şehitoğlu-Genel Başkan Yardımcısı, Ahmet Duran Yenigün-Mali İşler, Ersin Şimşek-Basın Sözcüsü, Abdulkadir Kalender- Genel Sekreter, Diyap Atar-Üye, Emre Altuğ - Üye, İlyas Bayraktar-Üye olarak yeni dönemde görev aldı.
 
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