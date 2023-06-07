Çevre Haftası, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde coşkuyla kutlandı. Eğirdir Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi tarafından düzenlenen programda birçok etkinlik gerçekleştirildi. Vali Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.Etkinlikler, öğrencilerin Eğirdir Gölü çevresinde çevre temizliği yapmasıyla başladı. Öğrenciler, göl etrafında uzun bir yürüyüş yaparak çevredeki atıkları topladı. Ardından ilçe merkezinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan kostümlerle defile sunumu, halk oyunları, taekwondo ve jimnastik gösterileri gerçekleştirildi. Gösteriler izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.Programın ardından konuşma yapan Vali Baruş, öğrencilere gösterileri için teşekkür ederek Eğirdir Gölü ve ilçenin önemine değindi. Temiz toprak, su ve hava olmadan yaşamın sürdürülemeyeceğini vurgulayan Vali Baruş, Sıfır Atık projesinin Türkiye'ye büyük katkılar sağladığını belirtti. Ayrıca, çocukların çevre konusunda duyarlı olmasının ve çevreye saygı göstermesinin önemine dikkat çekti.Vali Baruş, son olarak Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nin kurslarında ortaya çıkan eserleri sergileyen stantları gezdi. Geri dönüşüm, keçe, deri, ahşap ve el işi stantlarında bulunan eserleri incelerken kursiyerler ve öğreticilerle sohbet etti.Çevre Haftası kutlamaları, Eğirdir ilçesindeki etkinliklerle büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Programlar, çevre bilincinin oluşturulmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacına hizmet etti.