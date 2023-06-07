Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Spor Kulübü sporcuları, 30 Mayıs - 1 Haziran 2023 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Şampiyonası'ndan 6 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.Şampiyonadan başarıyla dönen sporcular, Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından kabul edildi. Vali Baruş, sporcuların başarısından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Sizler Türkiye'nin sayılı sporcularından olarak hem bize hem de Isparta'ya büyük gurur yaşattınız. Başarılı sporcularımızı, sizleri yetiştiren hocalarınızı ve destek olan ailelerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.Vali Baruş, görüşme sonunda başarılı sporculara çeşitli hediyeler vererek uğurladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Mehmet Ali Özbey ve kulüp yöneticileri de görüşmede hazır bulundu.Bu önemli görüşme, Isparta'nın gurur kaynağı olan özel sporcuların başarılarını bir kez daha vurguladı. Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Spor Kulübü sporcuları, gösterdikleri üstün performansla takdir topladı ve ilimizin adını bir kez daha duyurdu.