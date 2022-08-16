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ISPARTA'NIN DOĞAL ÜRÜNLERİNİ EYLÜL MİNEL, DÜNYA İLE BULUŞUYOR

ISPARTA'NIN DOĞAL ÜRÜNLERİNİ EYLÜL MİNEL, DÜNYA İLE BULUŞUYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2022 12:22
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

 Eylül Minel ürettiği doğal ve saf ürünler tüm dünya ile buluşuyor. 
Gül ve  lavanta başta olmak üzere  tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen gıda ürünleri uluslararası şirketler aracılığı ile dünyaya erişmeye devam ediyor.

Isparta’nın gerçek, doğal gül ve lavantasından üretilen: lokum- reçel başta olmak üzere kolonya, parfüm, krem ve cilt bakıma kadar yüzlerce ürün tek bir noktada Eylül Minel'de.

Eylül Minel'in Isparta merkezindeki mağazaları da yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.
 Yolu Isparta'dan geçen yerli ve yabancı misafirler, götürecekleri hediyeleri Eylül Minel Mağazaları'ndan alıyorlar.
 Eylül Minel, ürettiği tüm ürünleri zengin seçenekleri ile ferah, nezih bir ortamda misafirlerinin beğenisine sunuyor.
Güler yüzle karşılanan yerli ve yabancı misafirler, Eylül Minel Mağazaları'ndan mutlu bir şekilde ayrılıyor.
Böylelikle Eylül Minel, sadece ürün bazlı değil tanıtım ve misafirperverlik bağlamında da Isparta'ya önemli değerler sağlıyor.
 
''Eylül Minel'in imal ettiği Isparta Lokumları
Glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermez.
Ürün kendimize ait fabrikamızda özenle üretilmiştir.''

Adres: Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA
Telefon: 0 (246) 500 37 00
WhatsApp: +90 543 760 12 24
Web: https://www.eylulminel.com

Öte yandan web sayfasından da e-ticaret kapsamında dünyanın istenilen her noktasına gönderiliyor. Eylül Minel'in e-ticaret sitesi https://www.eylulminel.com'da bulunan ürün kategorileri şu şekilde:

Kişisel Bakım Ürünleri, Cilt Bakım Ürünleri, Kolonya, Doğal Gülsuyu, Lavanta Ürünleri, Lokum, Reçel, Şerbet ve Ispata'nın Diğer Doğal Gıda Ürünleri...

GÜLYAĞI ÇEŞNİLİ NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI

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YAĞI ALINMAMIŞ GÜLSUYU

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GÜL LOKUM - GÜL REÇEL

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doğal gülsuyu

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ısparta gül lokumu
 
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