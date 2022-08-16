Eylül Minel ürettiği doğal ve saf ürünler tüm dünya ile buluşuyor.

Gül ve lavanta başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen gıda ürünleri uluslararası şirketler aracılığı ile dünyaya erişmeye devam ediyor.

Isparta’nın gerçek, doğal gül ve lavantasından üretilen:

lokum- reçel başta olmak üzere kolonya, parfüm, krem ve cilt bakıma kadar yüzlerce ürün tek bir noktada Eylül Minel'de.

Eylül Minel'in Isparta merkezindeki mağazaları da yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Yolu Isparta'dan geçen yerli ve yabancı misafirler, götürecekleri hediyeleri Eylül Minel Mağazaları'ndan alıyorlar.

Eylül Minel, ürettiği tüm ürünleri zengin seçenekleri ile ferah, nezih bir ortamda misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Güler yüzle karşılanan yerli ve yabancı misafirler, Eylül Minel Mağazaları'ndan mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Böylelikle Eylül Minel, sadece ürün bazlı değil tanıtım ve misafirperverlik bağlamında da Isparta'ya önemli değerler sağlıyor.

''Eylül Minel'in imal ettiği Isparta Lokumları

Glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermez.

Ürün kendimize ait fabrikamızda özenle üretilmiştir.''

Adres:

Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA

Telefon: 0 (246) 500 37 00

WhatsApp: +90 543 760 12 24

Öte yandan web sayfasından da e-ticaret kapsamında dünyanın istenilen her noktasına gönderiliyor. Eylül Minel'in e-ticaret sitesi

https://www.eylulminel.com

'da bulunan ürün kategorileri şu şekilde:

Kişisel Bakım Ürünleri,

Cilt Bakım Ürünleri, Kolonya, Doğal Gülsuyu, Lavanta Ürünleri, Lokum, Reçel, Şerbet ve Ispata'nın Diğer Doğal Gıda Ürünleri...

GÜLYAĞI ÇEŞNİLİ NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI

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