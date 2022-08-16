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UCUZ GIDAYA YOĞUN İLGİ- İŞTE YENİ İNDİRİMLER

UCUZ GIDAYA YOĞUN İLGİ- İŞTE YENİ İNDİRİMLER
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2022 11:24
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Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirime büyük ilgi: Sırada ete indirim var
Tarım Kredi Marketleri’nde dün başlatılan indirime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede raflar boşaldı. Sektör oyuncuları diğer marketleri de indirim yapmaya davet etti. Sırada ette indirim var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde dün başlatılan indirimli satışlar ülke genelinde büyük ilgi gördü. İndirimi dört gözle bekleyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ülke genelinde 1.400'e yakın noktada bulunan Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti. Temel ihtiyaç maddelerini uygun fiyatlardan almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle küçük çaplı izdihamların yaşandığı marketlerde, sarı etiketli ürünler adeta kapışıldı.
Fiyatları düşen ürünlerden birden çok alan vatandaşların yüzleri güldü. İndirimli fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşların alışveriş yaptığı reyonda azalan ürünler depolardan gelen ürünlerle desteklendi.

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Kasalarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar indirimli ürünleri almak için raflarda adeta bir birileri ile yarıştı. Yurt genelinde Tarım Kredi Kooperatifi'nin tüm şubelerinde neredeyse kuyruklar oluştu. Dün uygulanmaya başlayan fiyatlardaki düşüşler bölgelere göre farklılık gösterirken, fiyatlardaki indirim oranı yüzde 30'lara ulaştı.
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde indirim uygulandı.
 
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GÖZLER ZİNCİR MARKETLERDE
İndirim uygulanan ürünler arasında yer alan yarım yağlı sütün fiyatı 14.75 TL'ye düştü. 2 litre zeytinyağının fiyatı 117.90'a gerilerken, kuru soğanın fiyatı 7.95'ten 5.95'e indi. 1 kilogram fasulyenin fiyatı 30.45'ten 23.50'ye, 1 kilo çay ise 66.90'dan 59.90'a düştü. Temizlik ürünlerinde de ciddi indirim yapıldı. 5 kilo toz deterjan 78.90 yerine 64.90'a satıldı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine yansıyan yüzde 30'a varan indirimli fiyatların ardından, zincir marketlerde de indirim uygulanması bekleniyor.
SIRADA ET İNDİRİMİ VAR
Temel tüketim maddelerinin ardından bir diğer indirim de ette uygulanacak. Ette yüzde 35'i bulması beklenen indirim için Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından temin edilecek olan et ürünleri, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hızlıca raftaki yerini alacak. Kasap bölümü olmayan marketlerde ise en kısa zamanda kasap reyonu açılması sağlanarak buralarda ESK'nın ürünleri satışa çıkarılacak. Et ürünlerindeki indirimin duyurusu ayrıca yapılacak.
 

 

 
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