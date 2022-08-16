Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri Bal Hasadı Kutlaması için Milas Millet Bahçesi’nde bulunan Yakaören Gönülden Kadın Kooperatifi tesislerinde bir etkinlik gerçekleştirdiler. Etkinliğe Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Uslu ve birlik üyeleri katıldı.Yaptığı konuşmada Isparta’nın arıcılık açısından çok şanslı olduğunu belirten Vali Baruş, “Arıcılık insanımızın geleneksel olarak yüzyıllardır uğraş haline getirdiği hem önemli bir besin hem de önemli bir ticari uğraş. Biz ilimiz tarımı açısından arıcılığı çok önemsiyoruz. Çünkü Isparta sahip olduğu doğal güzellikleri, bitki varlığı, aromatik bitkileriyle gelecekte arıcılık açısından bir marka olmaya aday. Isparta’nın her köşesinde arıcılık yapılabiliyor ve arıcılık faaliyetleri neticesinde üretilen bal da gerçekten çok kaliteli. Vatandaşlarımızın rahatlıkla tüketebileceği ve sağlıkları için yararlanabileceği bir özelliğe sahip. Isparta özelinde bizim üstünde durmamız gereken özel konu lavanta balı. Çünkü bildiğiniz gibi Isparta son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla lavanta alanında marka bir şehir haline geldi. Vatandaşlarımızın bu bereketli bitkiden yararlanması lazım. Onun için bizler de çalışmamızı sürdürüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla inşallah bir kaç ay içerisinde arıcılarımızın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yaklaşık 205 dönüm lavanta tarlasını lavanta arıcılığı için uygun hale getireceğiz. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaların neticesinde Ispartamızda çok sayıda bal ormanı var. Bu bal ormanlarını özellikle lavanta konusunda da yapacağımız çalışmalarla sayısını 20’nin üzerine çıkaracağız. Lavanta balı konusunda Isparta’nın bir marka haline gelmesini hep birlikte sizlerin de katkılarıyla temin edeceğiz. Bizler Valilik olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın vereceği desteklerle inşallah çiftçilerimize gerekli katkıları sağlayacağız. Hep birlikte gerek bal ormanlarının miktarının artırılması gerekse üretilen bal miktarının artırılması konusunda Isparta’yı en hızlı gelişen illerden biri haline getirmeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.Konuşmalarından ardından Vali Baruş bal süzme makinesinin düğmesine basarak peteklerden ilk hasat balı süzerek hasat sezonunun tüm üreticilere bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.