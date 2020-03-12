Eğirdir Belediyesi bülteni
Eğirdir Belediyesi, Isparta-Eğirdir arası çalışan
yolcu minibüslerini dezenfekte etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ederken, Eğirdir Belediyesi Isparta – Eğirdir arası sefer yapan minübüsleri dezenfekte etti.
Eğirdir Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN; “Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile yolcularımız ve şoförlerimizin can güvenliğini ve Corona virüsünden korumak için Eğirdir Belediyesi olarak Isparta-Eğirdir arasında sefer yapan minübüsleri dezenfekte ettik. Eğirdir belediyesi olarak halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz ” dedi.