Eğirdir Belediyesi, Isparta-Eğirdir arası çalışan

yolcu minibüslerini dezenfekte etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ederken, Eğirdir Belediyesi Isparta – Eğirdir arası sefer yapan minübüsleri dezenfekte etti.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN; “Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile yolcularımız ve şoförlerimizin can güvenliğini ve Corona virüsünden korumak için Eğirdir Belediyesi olarak Isparta-Eğirdir arasında sefer yapan minübüsleri dezenfekte ettik. Eğirdir belediyesi olarak halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz ” dedi.