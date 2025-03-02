Kaya Balık Evi'nden Ramazan’a Özel Lezzet Dolu Kampanya!

Ramazan ayında iftar sofralarınızı taze ve leziz deniz ürünleriyle donatmak için Kaya Balık Evi sizleri bekliyor! Ramazan boyunca restoranımız açık olacak ve birbirinden özel iftar menüleriyle hizmetinizde olacak.

Özel İftar Menülerimiz:

Hamsi Menüsü (225 TL)

İstavrit Menüsü (225 TL)

Sardalya Menüsü (220 TL)

Somon Menüsü (350 TL)

Menülerde Neler Var?

Mercimek Çorbası

Mevsim Salata

Kola / Şalgam

Tahin Helvası

Ayrıca 1 KG Pişmiş İstavrit indirimli fiyatla 200 TL!

İftarda taptaze balık lezzetini kaçırmamak için rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta

Sipariş ve Rezervasyon: 0530 072 21 80

Instagram:@kaya.balik

Hayır ve bereket içinde bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle!





















