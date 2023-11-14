Ispartalıları davet etti: ''bugün olmayacaksa ne zaman sesimizi yükselteceğiz...''

Türkiye'de de vatandaşlar dört bir yandan saldırıları hem protesto ediyor hem de İsrail ürünlerine yönelik boykot gerçekleştiriyor.
Isparta Kudüs platformu da bu kapsamda Isparta El-Ele Derneği'ni ziyaret etti ve Filistin'e sahip çıkmak için işbirliği konulara ele alındı.
Ziyarette konuşan platform sözcüsü Ali Osman Altunbaşak 18 Kasım Cumartesi günü Filistin'e destek için düzenlenecek yürüyüşe tüm Ispartalıları davet etti.
''İlk kıblemiz Mescid Aksan'ın Siyonist İsrail'in ayaklarının altında ezildiği bu günlerde, çocuk katliamının, kadın katliamının, Müslüman soykırımının yapılmış olduğu bu günlerde, Isparta olarak bu katliamlara sessiz kalmama adına, Isparta'daki bütün sivil toplum kuruşlarımızla birlikte Isparta'mızın sesini yükseltme adına bugün olmayacaksa ne zaman sesimizi yükselteceğiz düsturu noktasında bir dizi kararlar aldık.
Isparta'mızda bu Cumartesi günü saat 14'te büyük bir yürüyüş yapmayı planlıyoruz.
Bu yürüyüş noktasında Isparta Belediyemizin önünde başlayıp valiliğimizin önüne gelene kadar Mehter takımlarımızın da sivil toplum kuruluşlarımızın yine Isparta halkımızın katılımıyla bir yürüyüş planlamaktayız.
Bu yürüyüşümüze, İsrail zulmüne karşı dur demek için bütün Isparta halkımızı, bütün vatandaşlarımızı bu yürüyüşe davet ediyoruz.
İsrail'deki devam eden zulmün, Müslümanlara karşı devam eden soykırımın, katliamların bir an önce durması noktasında elimizden geldiği kadarıyla Isparta'mızın sesini yükseltme kararını aldık.
İnşallah bu gayretlerimiz dünya özelinde de ses getirir ve zulüm, Orta Doğu'da akan Müslüman kanı bir an önce son bulur.''