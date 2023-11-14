Ispartalıları davet etti: ''bugün olmayacaksa ne zaman sesimizi yükselteceğiz...''

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dünya çapında tepkiye sebep oluyor.

Türkiye'de de vatandaşlar dört bir yandan saldırıları hem protesto ediyor hem de İsrail ürünlerine yönelik boykot gerçekleştiriyor.Isparta Kudüs platformu da bu kapsamda Isparta El-Ele Derneği'ni ziyaret etti ve Filistin'e sahip çıkmak için işbirliği konulara ele alındı.Ziyarette konuşan platform sözcüsü Ali Osman Altunbaşak 18 Kasım Cumartesi günü Filistin'e destek için düzenlenecek yürüyüşe tüm Ispartalıları davet etti.''''