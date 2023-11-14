Isparta'da Motor Bölümünden Çıkan Dumanlar Araç Yangınına Neden Oldu

Isparta'nın Bahçelievler Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Isparta şehirler arası otobüs terminali çıkışında bulunan Terminal Camii önünde bir araç yangını meydana geldi. Olayda, park halindeki aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.Çevredeki vatandaşlar, hızla yayılan dumanları fark ederek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay esnasında can kaybı veya yaralanma olmazken, çevre güvenliği alınarak yangının diğer araçlara ve çevreye zarar vermesi önlendi.Olayın çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Araç sahibi ve olaya tanık olan kişilerin ifadeleri alınarak, yangının sebepleri üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak.