Isparta'da Emniyetten Önemli Operasyon!

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon: Eski Roma Dönemine Ait Lahit Mezar Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Burdur ili Kemer ilçesinde 13.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonuç verdi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen ikamet aramasında şu bulgular ele geçirildi:

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak ilgili il birimindeki işlemleri tamamlanıncaya kadar, Burdur KOM Şube Müdürlüğü ve Burdur Müze Müdürlüğü yetkililerince muhafaza edilmek üzere teslim edildi. Operasyon kapsamında, 2863 Sayılı Kanunu Muhalefet suçu kapsamında (1) şüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem yapıldı.Isparta Emniyet Müdürlüğü, operasyonların amacının Isparta halkının huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak olduğunu belirterek, alanda hâkimiyeti artırmak için çeşitli birimlerle iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Vatandaşlardan gelen her türlü talep ve bilginin değerli olduğunu vurgulayan emniyet müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı, 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür etti. İlginin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Isparta Emniyet Müdürlüğü, toplumla etkin bir iletişim kurarak suç ve suçlularla mücadelede daha etkili olmayı hedeflediklerini bildirdi.