Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Zorunlu Olacak!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kira Artışlarını Düzenleyen Yeni Kararı Açıkladı: Zorunlu Arabuluculuk ve Yıllık Kira Artış Sınırı Geliyor!



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk yönteminin önemine vurgu yaparak, fahiş kira artışlarına yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. 1 Eylül tarihinden itibaren kira davalarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının başlatılacağını belirten Tunç, ayrıca konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artış sınırını da açıkladı.



Zorunlu Arabuluculuk Sistemi Başlıyor:

Bakan Tunç, 1 Eylül itibarıyla kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başlayacağını duyurdu. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurmasının zorunlu hale geleceğini ifade etti. Daha önce iş hukukundan, ticari ve tüketici davalarından uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına, kira davalarının da eklenmesiyle tarafların daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde barışçıl bir uzlaşma sağlamaları amaçlanıyor. Ayrıca, kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da zorunlu arabuluculuk sürecine dahil edilecek.

Yıllık Kira Artışı Yüzde 25'i Geçemeyecek:

Bakan Tunç, kira uyuşmazlıklarında bir diğer önemli düzenlemeyi de duyurdu. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışının yüzde 25'i geçemeyeceğini belirtti. Bu sınırlama, kiracıların aşırı yüksek kira artışlarıyla karşılaşmasını önlemeyi ve daha dengeli kira sözleşmeleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bakan Tunç, yeni düzenlemelerle kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşmasının hem taraflara kolaylık sağlayacağını hem de mahkemelerin iş yükünün azalacağını ifade etti. Bu adımların, adil bir kira düzenlemesi ve barışçıl bir süreç için önemli bir adım olduğunu vurguladı.