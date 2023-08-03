Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mercedes Sevenler Kulübü Üyelerini Ağırladı

"Isparta'da Klasik Mercedes Tutkunları Buluşuyor! Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde Unutulmaz Etkinlik"











Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü 2. Başkanı Aziz Korkmaz ve kulüp üyelerinden oluşan bir heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Bu özel ziyarette, 1 Ekim tarihinde Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan muhteşem etkinlik hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.Klasik otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği etkinlik, farklı şehirlerden gelen klasik Mercedes sevenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Bu özel etkinlikte, efsanevi Mercedes otomobiller sergilenecek ve bu güzel araçların tarih kokan atmosferi ziyaretçileri büyüleyecek.Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü'nün organize ettiği etkinliğe tüm araç tutkunları davet ediliyor. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan bu unutulmaz etkinlikte, klasik otomobil tutkunları bir araya gelerek keyif dolu anlar yaşayacak ve birbirinden özel araçları yakından inceleme fırsatı bulacaklar.Bu özel etkinlik, klasik otomobil tutkunlarının bir araya gelerek paylaşımlarda bulunabileceği, hatıralarını paylaşabileceği ve eşsiz güzellikteki Mercedes otomobillerini bir arada görebileceği benzersiz bir fırsat sunuyor.Eğer siz de klasik otomobillerin eşsiz dünyasına meraklıysanız veya klasik Mercedes otomobillerini yakından görmek istiyorsanız, 1 Ekim'de Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan bu etkinliği kaçırmayın! Mercedes severleri, nostaljik bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan bu özel etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.