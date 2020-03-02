GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Ispartalı yerel yazarlardan teşekkür: “Ispartalı olmaktan gurur duyuyoruz”

Ispartalı yerel yazarlardan teşekkür: “Ispartalı olmaktan gurur duyuyoruz”
ISPARTA
G.Tarihi: 02.03.2020 11:39
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Ispartalı yerel yazarlardan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür:
“Ispartalı olmaktan gurur duyuyoruz”
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde tüm hızıyla devam ediyor.
'Kitaplar Gül Açacak' temasıyla ve Milli Mücadele Kahramanı Isparta’nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarına 311 yayınevi ile birlikte 192 yazar katılıyor. Bu yazarlardan 32’si ise yerel yazarlardan oluşuyor. Isparta’nın değeri olan yerel yazarlar kendilerine böyle bir değer verilmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
Kitap Fuarında kendileri için oluşturulan ve 32 yerel yazarın bir arada bulunduğu standa başta Ispartalılar olmak üzere tüm kitapseverler de büyük ilgi gösteriyor.
Kendilerine, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından değer verilmesinden ve stant tahsisinde bulunmasından dolayı teşekkür eden Yazar Fatma Uçarlar, “Ulusal yazarlarımız bu fuarda yer alıyordu ancak yerel yazar, şairlerin burada yer alması çok daha anlamlı oldu. İlk kez bir birimizi tanıyoruz. Bu güzel bir teşvik oldu” dedi.
Yazar Zeki Çelik te, kitap fuarının takdire şayan olduğunu dile getirirken, kitapseverlerin ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti. Çelik, “Bugüne kadar yeterince ilgi göremedik. Yıllarca bunun stresini yaşadık. Allah razı olsun başkanımızdan ve bütün yetkililerden görüşlerinde bulundu.
Kitap Fuarına katılan 32 yerel yazar hep bir ağızdan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerine verdiği değerden dolayı teşekkür ederek duygularını şöyle anlattılar:
“Ispartalıların kitaplara bu kadar ilgisi, aynı zamanda başkanımızın ilgisi bizleri memnun etti. Bize bu imkanı tanıyan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ispartalı olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan önceki fuarlarda böyle bir organizasyon yapılmamıştı. Bu birlik ve beraberlik devam edecek. Kendi memleketimizde kitaplarımızı kitapseverlerle buluşturmak çok güzel. Burada değerli yazarlarımızla da tanışma fırsatı bulduk. Bu bizim için onure edici bir şey. Eserlerimizin tanıtılmasını istiyoruz, bu fuarda buna çok güzel vesile oldu. Üç defa unutulduk ama dördüncüsünde hatırlanmamız yer verilmesi çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundular.
Isparta için güzel bir fuar yaşandığını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, “Isparta’nın şu ana kadar hiç farkına varılamamış 32 yerel yazarımız aynı stanttalar. Isparta’mız için değer ihtiva eden kültürel hazinelerini ihtiva eden kitaplarıyla fuarda yer aldılar. Başkanımız, ‘kendi içimizden çıkmış yazarların kamuoyuna Isparta’mıza duyurulması gerekiyor. Bunun için mutlaka stantlarını ayırmamız gerekiyor’ dedi. Bizlerde Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalışarak bu standı oluşturduk. İlk defa yerel yazarlar, yerel yönetim ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz bir araya geldi, bu kitap fuarında hep birlikte ne yapabiliriz çalışması yaptık ve bugün bu sahne ortaya çıktı. Ispartalı hemşehrilerimiz ‘Isparta’mızda bu kadar yerel yazar olduğunu bilmiyorduk’ diyerek bizlere teşekkür mesajları atıyorlar. Bu da bizlere mutluluk veriyor. Bu fuar bir sinerji oluşturdu, katılım gösteren tüm yazarlarımıza başkanımız Şükrü Başdeğirmen adına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
01-03-2020-kitap-fuari-yerel-yazarlar-1-Copy

01-03-2020-kitap-fuari-yerel-yazarlar-2-Copy
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA OBM'DEN KİTAP FUARINDA FİDAN DAĞITIMI YAPILIYOR
Ispartalı yerel yazarlardan teşekkür: “Ispartalı olmaktan gurur duyuyoruz”
Isparta'da uyuşturucu operasyonu! Jandarma yakaladı
Isparta'da mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerince kurtarıldı
Isparta'daki 12 bin lira ödüllü yarışmanın süresi uzatıldı
İMO Isparta'dan önemli bilgilendirme ve davet!
Tehlike arz eden yapılar bir bir tespit edilerek yıkılıyor
TSK'dan büyük darbe! yerle bir edildi...
Isparta 32 Spor deplasman maç sonucu
Haber: Isparta Sanayi ve Teknoloji'den son tarih hatırlatması
VATANDAŞ ARTIK 1 TL ÖDEYECEK YENİ DÖNEM BUGÜN BAŞLADI
Yalvaç Belediyesi çöken ev için yıkım kararı almış
Isparta'da 5 kişilik bir ailenin yaşadığı ev çöktü!
Isparta'da Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu başlatıldı
ISUBÜ Isparta Kitap Fuarında Stant Açtı
ISUBÜ ve Isparta Fırıncılar Odası'dan önemli çalışma
Taze balık çeşitleri Isparta'da Gözde Balık'ta
Isparta'da sporcularımızdan şehitlerimiz için saygı duruşu
HABER: ISPARTA 32 SPOR İÇİN 7 KRİTİK MAÇ...!
Isparta'da ilan ve reklam ödemeleri yapılıyor!
Isparta tek yürek oldu ''Vakit Birlik Vaktidir''
SDÜ, Isparta 4. Kitap Fuarı'nda yerini aldı
Isparta 4. Kitap Fuarı dualarla açıldı
Isparta Valisi Seymenoğlu'dan ilk açıklama...
Isparta'daki memurlar için önemli haber saatler değişiyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Binali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret ettiBinali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret etti24 Şubat 2020
BİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİBİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİ24 Şubat 2020
Son dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı buldukSon dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk24 Şubat 2020
Isparta'da haber alınamayan 3 öğrenci bulunduIsparta'da haber alınamayan 3 öğrenci bulundu25 Şubat 2020
Isparta’ yı öldürmeye kimsenin hakkı yoktur!!!Isparta’ yı öldürmeye kimsenin hakkı yoktur!!!25 Şubat 2020
Isparta Kent Kart Dönemi BaşladıIsparta Kent Kart Dönemi Başladı26 Şubat 2020
Isparta'da Gıda Denetim Seferberliği Devam EdiyorIsparta'da Gıda Denetim Seferberliği Devam Ediyor25 Şubat 2020
Isparta'da narkotik operasyon!Isparta'da narkotik operasyon!25 Şubat 2020
Isparta MEM'in Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibiIsparta MEM'in Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibi26 Şubat 2020
Isparta Belediyesi'nin vergi borcu yok!Isparta Belediyesi'nin vergi borcu yok!25 Şubat 2020
Aranan 33 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 33 şahıs Isparta'da yakalandı25 Şubat 2020
Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!25 Şubat 2020
RECEP AYINA GİRERKEN...RECEP AYINA GİRERKEN...26 Şubat 2020
BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE MÜJDE!BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE MÜJDE!24 Şubat 2020
Haber: Isparta Burdur Antalya Proje Takımında (IBAP) Yerinizi Alın!Haber: Isparta Burdur Antalya Proje Takımında (IBAP) Yerinizi Alın!25 Şubat 2020
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'ten geçtiEkonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'ten geçti26 Şubat 2020
Binali Yıldırım, ISUBÜ ile ilgili konuştu...Binali Yıldırım, ISUBÜ ile ilgili konuştu...24 Şubat 2020
ISUBÜ'de Hizmet İçi Eğitimi VerildiISUBÜ'de Hizmet İçi Eğitimi Verildi24 Şubat 2020
RÜYAPARK'TAKİ HAYVANLARIN SATIŞI YAPILDI RÜYAPARK'TAKİ HAYVANLARIN SATIŞI YAPILDI24 Şubat 2020
Beyşehir ilçesinde yakalanıp 73 bin lira ceza yediBeyşehir ilçesinde yakalanıp 73 bin lira ceza yedi25 Şubat 2020