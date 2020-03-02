İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu





İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 26-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Eğirdir ve Merkez İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında icra edilen faaliyetler neticesinde; toplam 21 gram eroin, 0,25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturueu hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Söz konusu uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen R.E. (29), C.Ö. (31), A.B. (20), M.B. (55), M.B. (38), N.L. (27), Ü.Ç. (20) ve A.Ö. (27) isimli toplam 8 şüpheli hakkında adli işlem uygulanmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.