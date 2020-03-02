Isparta 4. Kitap Fuarında Kitabın Hammaddesinin Üretilmesi İçin Fidan Dağıtımı Yaptık

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak, Isparta Belediye Başkanlığınca bu yıl 4. sü düzenlene kitap fuarında, fidan dağıtımı yaptık.Isparta Belediyesi’nin düzenlediği 10 gün devam edecek olan 4. Kitap fuarının birinci ve üçüncü gününde toplam 3.500 adet fidan dağıtımı yaparak iştirak ettik.Birinci gün yapılan fidan dağıtım etkinliğine Isparta Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Orman Bölge Müdürmüz Refik Ulusoy, Sivil Toplum Örgütü Başkanlarımız Kuddusi Uranlı ve Süleyman Atasoy, Şube Müdürümüz Ahmet Şahan, İşletme Müdürü Hüseyin Divrik ve Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy yoğun ilgi gören fidan dağıtım etkinliği ile hem halkımızın ve çocuklarımızın ağaç sevgisinin arttırılmasına hemde halkımızın ve çocuklarımızın aydınlanmasında, bilgilenmesinde en önemli faktör olan kitapların, hammaddesinin çoğaltılmasına katkı sağladıklarını belirterek, Kitap fuarının ve kitap dağıtım etkinliğinin Ispartada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diledi.