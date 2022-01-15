Aziz Şehidimiz Jandarma Astsubay Çavuş Yüksel Eryiğit’in vefat eden babası Mehmet Eryiğit, bugün Asri Mezarlıkta düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı. Değerli büyüğümüz, aziz şehidimizin emaneti Eryiğit’in cenaze merasimine Vali Ömer Seymenoğlu, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Öğle namazını müteakip Asri Mezarlık’ta aile kabristanına defnedilen şehidimizin babası için Vali Seymenoğlu aile üyelerine başsağlığı dileyerek Eryiğit’in vefatından duyduğu derin üzüntüyü iletti.1 Ağustos 1985 tarihinde kahramanca şehit olan Yüksel Eryiğit’in, babası Merhum Mehmet Eryiğit, tüm resmi ve özel etkinliklere katılması, vakur duruşu, sevecen ve babacan tavırlarıyla yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısına mazhar biriydi.