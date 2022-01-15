İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2022 - 01 -

Karar Tarihi : 15.01.2022

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.01.2022 Cumartesi günü saat 15.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tarih ve 22954 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarihli ve 149-¬82 sayılı değerlendirmelerini içeren yazısında;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilere

· Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

· Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

· Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

· Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

· Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede;

Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarihli ve 149¬-82 sayılı yazısı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgeler uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 21.08.2021 tarihli ve 2021/43 sayılı Kararın ve 01.09.2021 tarihli ve 2021/44 sayılı Kararın tüm hükümleri ile 28.10.2021 tarihli ve 2021/46 sayılı Kararının 3’üncü maddesinin uygulamadan kaldırılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 15.01.2022

