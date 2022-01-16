ISUBÜ

Öğretim Elemanı Alımı İlanı (2021-4)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümlerine göre öğretim elemanları alınacaktır.Üniversitemize ait Öğretim Elemanı alımı ilanı 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.İlana ulaşmak için tıklayınız.SDÜ

Mevsimlik İşçi Alım İlanı