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ISPARTA'DA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE MEVSİMLİK İŞÇİ ALIM İLANLARI

ISPARTA'DA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE MEVSİMLİK İŞÇİ ALIM İLANLARI
ISPARTA
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ISUBÜ

Öğretim Elemanı Alımı İlanı (2021-4)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümlerine göre öğretim elemanları alınacaktır.
Üniversitemize ait Öğretim Elemanı alımı ilanı 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
İlana ulaşmak için tıklayınız.
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/12/20211231-4-64.pdf
 
SDÜ

Mevsimlik İşçi Alım İlanı

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde 1 Şubat-29 Nisan 2022 döneminde çalıştırılmak üzere aşağıdaki tabloda birimi, görevi, sayısı ve çalışma zamanı belirtildiği şekilde toplam 24 (yirmi dört) mevsimlik geçici işçi alımı yapılacaktır.
Başvurular, 13-17 Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesi üzerinden yapılacaktır. İŞKUR web sitesinde yayımlanan ilanın kura çekimi, 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi B Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Noter kura sonuçları, aynı gün Üniversitemiz web sitesinden duyurulacaktır.
Tabloya ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: SDÜ , ISUBÜ
 
 
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