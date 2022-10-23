RUHUN ŞAD OLSUN ŞEHİDİM

BÜYÜK GÖKÇELİ'NİN İKİNCİ ŞEHİDİ OLDU

Piyade Uzman Çavuş Cemil YAVAŞ, tedavi gördüğü GATA' da dün çeşit olmuştu. Şehidin cenaze töreni İl merkezinde yapıldı.Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu başta olmak üzere Isparta Milletvekillerinin tamamı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, siyasi partilerin İl Başkanları ve partililer, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze töreninde Şehit Yavaş'ın öz geçmişi okundu. 30 Ekim 2018 tarihinde göreve başlayan Cemil Yavaş, 5 Ekim de yaralandı 21 Ekimde şehit oldu.Valilik önündeki törende Şehidin cenaze namazı kılındı ve Şehit ata toprağına defnedilmek üzere Büyük Gökçeli ye uğurlandı.