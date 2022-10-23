EYT ile emekli olamayana toplu para: Başvurarak alabilirsiniz

EYT'liler yeni düzenlemeyi heyecanla beklerken, primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara toplu ödeme alma imkanı var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş primlerini geri alabilirsiniz.



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeleri merakla bekliyor. Ancak EYT yasası çıksa da bazı sigortalılar yıl ve yaş şartını tamamlamış olmasına rağmen eğer yeterli primi yoksa emekli olamayacak.

İşte bu noktada borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişiler için toplu ödeme alma imkanı bulunuyor. Bu duruma sahip sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş primlerini geri alabilirler. Bir vefat durumu söz konusu ise hak sahibinin yakınları bu imkandan yararlanabilir.



Konuyla ilgili merak edilenlerin cevapları:

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. Ayrıca emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olması şart.



EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ NASIL GERİ ALABİLİR?

Yıl ve yaş şartını tamamlamasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabiliyor.



PRİM İADESİ NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil ediliyor. Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmiyor.



ÖDENECEK TUTARDA GÜNCELLEME SÖZ KONUSU MU?

Evet güncelleme oluyor. Başvuru tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile hesap yapılıyor.



ÖLEN KİŞİLERİN YAKINLARI DA ALABİLİYOR MU?

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Bu şartlar sağlanmadığı için ölüm aylığı alamayan hak sahipleri, başvuru yapıp prim tutarlarını toplu olarak iade alabiliyor. Örneğin; Bağ-Kur'lu bir kişi öldüğünde 1500 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibi ölüm aylığı alamıyor. Ancak söz konusu 1500 gün için ödenen primleri topluca alabiliyor.

Örneğin; Bağ-Kur'lu bir kişi öldüğünde 1500 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibi ölüm aylığı alamıyor. Ancak söz konusu 1500 gün için ödenen primleri topluca alabiliyor.



TOPTAN ÖDEMEYİ ALAN, İADE EDİP PRİMLERİ YENİDEN İHYA EDEBİLİR Mİ?

5510 sayılı Kanun'a göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya ediliyor.



