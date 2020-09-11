Karantina kaçaklarına ağır yaptırımlar!

Karantina kurallarına uymayan Kovid-19 hastalarına yeni yaptırımlar geliyor. Karantina kaçakları artık öğrenci yurtlarına yerleştirilecek ve kaldıkları süre içerisinde masrafları kendilerinden tahsil edilecek. Kaçaklar hakkında 2 yıla kadar hapis sitemiyle dava açılabilecek. Birçok il valisi yeni yaptırımları duyurarak vatandaşları uyardı.

Karantina kaçaklarına ağır yaptırımlar!



Koronavirüsle mücadelede tüm uyarılara rağmen karantina kurallarını hiçe sayanlar için yeni bir uygulama devreye girdi. Birçok şehirde karantina kurallarına uymayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek ve yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edilecek. Karantina kaçakları hakkında suç duyurusunda da bulunulacak.







TOPLUM SAĞLIĞINI HİÇE SAYIYORLAR



Karantina kaçaklarına karşı uygulanacak yaptırımları valiler peş peşe açıkladı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” ifadesini kullandı. Malatya, Aksaray, Uşak, Kocaeli, Niğde ve Nevşehir Valilikleri ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yozgat Valisi Ziya Polat, Düzce Valisi Cevdet Atay da aynı açıklamayı yaptı.







BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN MÜCADELE



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da aynı yaptırımın uygulanacağını duyurdu ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Elazığ Vali Erkaya Yırık, “İzole haldeyken dışarı çıkan vatandaşımız olursa, tespiti halinde alınacak, yurtlara yerleştirilecek, orada karantina sürecini geçirmesi sağlanacak. Orada yapmış olduğu tüm masraflar kendisinden de alınacak. Vatandaşları bilinçlendirmek için mücadele ediyoruz” dedi.



BİLEKLİKLE TAKİP



Karabük’te ise izolasyon sürecindeki kişilere tek kullanımlık hasta bilekliği takılıyor. Bilekliğini çıkardığı tespit edilen vatandaşlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacak.



Uygulama başladı



Bartın’da salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla yurtta karantina uygulaması başlatıldı. Karara istinaden yapılan denetimlerde evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 12 kişi, Valilik tarafından karantina yurdu olarak belirlenen Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu’nda gözetim altına alındı. Bartın Valisi Sinan Güner, “Çağrı sistemiyle ihlallerde bulunan kişiler tespit ediliyor. Bu çalışmalarımızın sonucunda koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 kişinin ısrarla evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilmiştir. Bu kişiler yurtta karantina altına alınmıştır. Yine evde karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayan 10 vatandaşımız da aynı yurtta misafir edilmektedir” diye konuştu.



İki yıl hapisle yargılanacaklar



Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, karantina ve izolasyon ihlal edenlerin 2 yıla kadar hapis cezası alacağını belirterek, “Eğer o HES kodu sorgulaması sonucunda karantinada kalması gereken kişi var ise bunların yurtlarda izolasyonuna gideceğiz. Bu şekilde dolaşmaya devam edenler hakkında da Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi gereğince hakkında 2 yıla kadar cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız” dedi.



Altmış kişi için suç duyurusu



Bursa Valisi Yakup Canbolat “Pozitif çıkan ya da pozitif çıkmış kişilerle temaslı olan vatandaşlarımızı kurduğumuz ekiplerle sık sık takip ediyoruz. 14 gün karantina kuralını ihlal ettiklerini tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza artık sadece idari değil, adli işlem de yapıyoruz. Cumhuriyet Savcılığı’na bunlarla ilgili ‘kamu sağlığını bozmak suçundan’ suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu hafta başladık bu uygulamaya. Sadece Yıldırım ilçemizde 60 kişi hakkında ekiplerimiz suç duyurusunda bulundu” diye konuştu.



MOBESE’den maske kontrolü



Kastamonu’nun Taşköprü Kovid-19 tedbirleri kapsamında MOBESE kameralarından da maske denetimi yapılıyor. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamerasından maske takmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulamaya başladı. Denetimler kapsamında maske takmadığı tespit edilen bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ilçede şu ana kadar yürütülen denetimlerde maske takmadığı belirlenen 10 kişiye para cezası kesildi. İlçe sakinlerinden Cemal Yılmaz, MOBESE üzerinden yapılacak denetimleri vatandaş olarak desteklediklerini söyledi.



Çalışırken yakalandı



Erzurum’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan kişi, Erzincan’da, bir çay ocağında çalışırken yakalandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, market, spor salonu, cami, kuaför, nikah töreni, çay bahçesi ve pazar yerleri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu birçok yerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Kovid-19 karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye, toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi. Cezai işlem uygulananlardan S.E’nin, Erzurum’da Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olması gerekirken, Erzincan’da bir çay ocağında çalışırken yakalandığı bildirildi.