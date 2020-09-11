GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Hem hapis hem para cezası ağır yaptırımlar geliyor

Hem hapis hem para cezası ağır yaptırımlar geliyor
ISPARTA
188 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Karantina kaçaklarına ağır yaptırımlar!
Karantina kurallarına uymayan Kovid-19 hastalarına yeni yaptırımlar geliyor. Karantina kaçakları artık öğrenci yurtlarına yerleştirilecek ve kaldıkları süre içerisinde masrafları kendilerinden tahsil edilecek. Kaçaklar hakkında 2 yıla kadar hapis sitemiyle dava açılabilecek. Birçok il valisi yeni yaptırımları duyurarak vatandaşları uyardı.
Karantina kaçaklarına ağır yaptırımlar!

Koronavirüsle mücadelede tüm uyarılara rağmen karantina kurallarını hiçe sayanlar için yeni bir uygulama devreye girdi. Birçok şehirde karantina kurallarına uymayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek ve yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edilecek. Karantina kaçakları hakkında suç duyurusunda da bulunulacak.

 

TOPLUM SAĞLIĞINI HİÇE SAYIYORLAR

Karantina kaçaklarına karşı uygulanacak yaptırımları valiler peş peşe açıkladı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” ifadesini kullandı. Malatya, Aksaray, Uşak, Kocaeli, Niğde ve Nevşehir Valilikleri ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yozgat Valisi Ziya Polat, Düzce Valisi Cevdet Atay da aynı açıklamayı yaptı.

 

BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN MÜCADELE

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da aynı yaptırımın uygulanacağını duyurdu ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Elazığ Vali Erkaya Yırık, “İzole haldeyken dışarı çıkan vatandaşımız olursa, tespiti halinde alınacak, yurtlara yerleştirilecek, orada karantina sürecini geçirmesi sağlanacak. Orada yapmış olduğu tüm masraflar kendisinden de alınacak. Vatandaşları bilinçlendirmek için mücadele ediyoruz” dedi.

BİLEKLİKLE TAKİP

Karabük’te ise izolasyon sürecindeki kişilere tek kullanımlık hasta bilekliği takılıyor. Bilekliğini çıkardığı tespit edilen vatandaşlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacak.

Uygulama başladı

Bartın’da salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla yurtta karantina uygulaması başlatıldı. Karara istinaden yapılan denetimlerde evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 12 kişi, Valilik tarafından karantina yurdu olarak belirlenen Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu’nda gözetim altına alındı. Bartın Valisi Sinan Güner, “Çağrı sistemiyle ihlallerde bulunan kişiler tespit ediliyor. Bu çalışmalarımızın sonucunda koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 kişinin ısrarla evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilmiştir. Bu kişiler yurtta karantina altına alınmıştır. Yine evde karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayan 10 vatandaşımız da aynı yurtta misafir edilmektedir” diye konuştu.

İki yıl hapisle yargılanacaklar

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, karantina ve izolasyon ihlal edenlerin 2 yıla kadar hapis cezası alacağını belirterek, “Eğer o HES kodu sorgulaması sonucunda karantinada kalması gereken kişi var ise bunların yurtlarda izolasyonuna gideceğiz. Bu şekilde dolaşmaya devam edenler hakkında da Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi gereğince hakkında 2 yıla kadar cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Altmış kişi için suç duyurusu

Bursa Valisi Yakup Canbolat “Pozitif çıkan ya da pozitif çıkmış kişilerle temaslı olan vatandaşlarımızı kurduğumuz ekiplerle sık sık takip ediyoruz. 14 gün karantina kuralını ihlal ettiklerini tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza artık sadece idari değil, adli işlem de yapıyoruz. Cumhuriyet Savcılığı’na bunlarla ilgili ‘kamu sağlığını bozmak suçundan’ suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu hafta başladık bu uygulamaya. Sadece Yıldırım ilçemizde 60 kişi hakkında ekiplerimiz suç duyurusunda bulundu” diye konuştu.

MOBESE’den maske kontrolü

Kastamonu’nun Taşköprü Kovid-19 tedbirleri kapsamında MOBESE kameralarından da maske denetimi yapılıyor. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamerasından maske takmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulamaya başladı. Denetimler kapsamında maske takmadığı tespit edilen bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ilçede şu ana kadar yürütülen denetimlerde maske takmadığı belirlenen 10 kişiye para cezası kesildi. İlçe sakinlerinden Cemal Yılmaz, MOBESE üzerinden yapılacak denetimleri vatandaş olarak desteklediklerini söyledi.

Çalışırken yakalandı

Erzurum’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan kişi, Erzincan’da, bir çay ocağında çalışırken yakalandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, market, spor salonu, cami, kuaför, nikah töreni, çay bahçesi ve pazar yerleri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu birçok yerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Kovid-19 karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye, toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi. Cezai işlem uygulananlardan S.E’nin, Erzurum’da Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olması gerekirken, Erzincan’da bir çay ocağında çalışırken yakalandığı bildirildi.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonu
Kuralları ihlal eden şimdi yandı...81 ile yeni koronavirüs genelgesi!
Hazırlıklar başladı okullar böyle açılacak...
Hem hapis hem para cezası ağır yaptırımlar geliyor
Ispartalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Mükemmele yakın Türk Aşısı müjdesi
Bakan Koca kritik uyarılar...Rakamları da açıkladı
Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonları
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Siz sadece hayal edin! Isparta'da lazer kesim özel baskı perdeler Papatya'da
MEB'den açıklama geldi yüz yüze eğitim başlıyor ...
Son dakika haber: Dikkat! Isparta'da yeni kararlar alındı
81 il için ilk kısıtlama kararı! Müzik yayını yapılmayacak!
Uzman Eğitimcilerden Isparta'daki öğretmenlere yönelik e-konferans
Isparta 32 spor kupayı aldı
Altın alacaklar için önemli açıklama
Isparta'nın en hesaplı giyim mağazası yenilendi açılışa özel dev indirim!​
Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs uyarısı...
Isparta'da taptaze hamsi palamut levrek lüfer hamsi istavrit Gözde Balık tezgahlarında
Isparta'da çocuğu olan herkesi ilgilendiren duyuru
Isparta'da define avcıları yakalandıISPARTA'DA DEFİNE AVCILARI YAKALANDI
Isparta'da elektrikli süpürge tamiri ve yedek parçaları süpürge dünyasında
Türkiye gönüllüleri arıyor! Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
SON DAKİKA HABER: ISPARTA'DA YENİ KARARLAR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çocuğu olan herkesi ilgilendiren duyuruIsparta'da çocuğu olan herkesi ilgilendiren duyuru06 Eylül 2020
Isparta'da define avcıları yakalandıIsparta'da define avcıları yakalandı06 Eylül 2020
Isparta'nın en hesaplı giyim mağazası yenilendi açılışa özel dev indirim!​Isparta'nın en hesaplı giyim mağazası yenilendi açılışa özel dev indirim!​07 Eylül 2020
Altın alacaklar için önemli açıklamaAltın alacaklar için önemli açıklama08 Eylül 2020
Türkiye gönüllüleri arıyor! Bakanlık düğmeye bastıTürkiye gönüllüleri arıyor! Bakanlık düğmeye bastı05 Eylül 2020
Isparta'da elektrikli süpürge tamiri ve yedek parçaları süpürge dünyasındaIsparta'da elektrikli süpürge tamiri ve yedek parçaları süpürge dünyasında05 Eylül 2020
Isparta'da taptaze hamsi palamut levrek lüfer hamsi istavrit Gözde Balık tezgahlarında Isparta'da taptaze hamsi palamut levrek lüfer hamsi istavrit Gözde Balık tezgahlarında 06 Eylül 2020
Eğirdir Gölüne 562 Bin Sazan Balığı BırakıldıEğirdir Gölüne 562 Bin Sazan Balığı Bırakıldı04 Eylül 2020
Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs uyarısı...Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs uyarısı...06 Eylül 2020
Son dakika haber: Dikkat! Isparta'da yeni kararlar alındıSon dakika haber: Dikkat! Isparta'da yeni kararlar alındı08 Eylül 2020
Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonlarıIsparta'da fuhuş ve kumar operasyonları09 Eylül 2020
ISPARTASPOR EĞİRDİR’DE LİGE BİLENİYOR, ENERJİ TOPLUYORISPARTASPOR EĞİRDİR’DE LİGE BİLENİYOR, ENERJİ TOPLUYOR07 Eylül 2020
Isparta 32 spor kupayı aldıIsparta 32 spor kupayı aldı08 Eylül 2020
81 il için ilk kısıtlama kararı! Müzik yayını yapılmayacak!81 il için ilk kısıtlama kararı! Müzik yayını yapılmayacak!08 Eylül 2020
Siz sadece hayal edin! Isparta'da lazer kesim özel baskı perdeler Papatya'da Siz sadece hayal edin! Isparta'da lazer kesim özel baskı perdeler Papatya'da 08 Eylül 2020
Isparta'da üretilen yerli balık türleri tescil ediliyorIsparta'da üretilen yerli balık türleri tescil ediliyor07 Eylül 2020
MEB'den açıklama geldi yüz yüze eğitim başlıyor ...MEB'den açıklama geldi yüz yüze eğitim başlıyor ...08 Eylül 2020
Eğirdir'e yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyorEğirdir'e yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor07 Eylül 2020
Isparta'da matbaalar caddesi ışıl ışıl oldu lambaları yandıIsparta'da matbaalar caddesi ışıl ışıl oldu lambaları yandı07 Eylül 2020
Isparta ve Antalya'da kaçak avcılara ceza yağdıIsparta ve Antalya'da kaçak avcılara ceza yağdı07 Eylül 2020