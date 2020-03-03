GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

“Ispartalı okumasını seviyor,laf olsun diye kitap almıyor”

“Ispartalı okumasını seviyor,laf olsun diye kitap almıyor”
ISPARTA
G.Tarihi: 03.03.2020 16:02
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
 
“Ispartalı okumasını seviyor, laf olsun diye kitap almıyor”
 
 
Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen beraberinde AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Kitap Fuarını ziyaret etti.
Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler fuarda yayınevleri, yazarlar ve kitapseverlerle bir araya geldi. Fuarın son derece önemli bir etkinlik olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, “Her yaştan insanın rahatlıkla kendisine kitabı bulabileceği zenginlikte bu fuarı hayata geçirdiği için belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Fuar açılışından bu yana geçen süreç içerisinde Ispartalıların yoğun bir ilgisinin bulunduğunu hatırlatan Zabun, “Her kesim memnun. Bizde fuarımızı dolaşmak, hem de ihtiyacımız olan kitaplara bakmak için geldik. Gençlik Kollarımız okuma noktasında faydalanabilmesi için kütüphane oluşturmak için listesini ortaya koydu. Gençlik kollarımızın faydalanabileceği bir kütüphaneyi temin etmiş olacağız” dedi. Zabun, salonun ve stantların yerleşimi, Türk Bayraklarıyla donatılmış olmasından dolayı da duydukları memnuniyetini ifade etti.
AK Parti teşkilatının fuar alanını ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Bizler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman çok daha güçlüyüz. Yayınevlerimizle görüştüğümüzde memnuniyetlerini ifade ediyor, ‘Ispartalı okumasını seviyor, ne okuyacağını biliyor, laf olsun diye kitap almıyor’ diyor. Çok miktarda kitap satışı yapıldı, her gün 8-10 kez kargo araçları kitap getiriyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor. Her satılan kitabın güzel bir duygu ile geri döndüğü inancıyla bundan mutlu oluyoruz. Isparta Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bir fuarın ilgi görmesi de bizi mutlu ediyor. Günlük 30 bin kişilik katılım var, bu mühim bir şey. Yayınevlerimiz Ankara’da dahi böyle bir katılım yok diyor. Bu da bizi memnun ediyor. 237 bin nüfuslu bir şehir ile 5 milyonluk şehri kıyasladığımızda biz daha iyiysek güzel şeyler yaptığımız inancındayız. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Sayın Valimizin milli eğitim ile görüşmelerinden sonra tüm okul öğrencilerini buraya getirebiliyoruz, halk otobüslerimiz ücretsiz öğrencilerimizi buraya getiriyor. IYAŞ firmamız öğleyin uzak yerlerden gelen öğrencilerimize yemek veriyor, sinemaya götürüyor. Kumbaralar dağıtılıyor. Belediyemizin yapmış olduğu ücretsiz kitaplarımız var onları dağıtıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüz fidan dağıtımı yapıyor. Neden kitapla fidanı aynı anda kullanıyoruz. Bu kitapların hammaddesinin ağaç olduğunu çocuklarımızın öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımız hem kitap alıyor, hem fidan alıyor. Bir yerde kitabı tüketirken, diğer taraftan kağıdın hammaddesini üretmiş oluyor. İlçe ve köylerimizden belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, muhtarlarımız öğrencilerimizi getiriyorlar. Yazar ve yayınevlerimiz herhangi bir eksikliklerinin olmadığını söylüyorlar. Seneye de bu şekilde istiyoruz diyorlar, bundan da mutlu oluyoruz. Başarılı bir kitap fuarı var. Katılan tüm hemşehrilerimize, hizmeti veren firmalarımıza, yayınevlerimize, organizasyon firmamıza, Sertur firmamıza çok teşekkür ediyoruz. Herkes teşekkürü hak ediyor” görüşlerinde bulundu.
Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü, 28 Şubat tarihinde ‘Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarı 8 Mart tarihine kadar açık kalacak. Milli Mücadele Kahramanı Isparta’nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarına 311 yayınevi ve 32’si yerel toplam 192 yazar katılıyor.
 
03-03-2020-kitap-fuari-203-03-2020-kitap-fuari-303-03-2020-kitap-fuari-403-03-2020-kitap-fuari-503-03-2020-kitap-fuari-6Ekran-Al-nt-s
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta ilçe Belediye Başkanı'ndan teşekkür mesajı
Isparta 32 Spor Yönetimi'nden Açıklama Geldi
Isparta'da Tüm Şehitlerimiz Dualarla Birlikte Anıldı
ISPARTA ANALİG HENTBOL TAKIMLARIMIZ YARI FİNALDE
ISPARTA OBM'DEN KİTAP FUARINDA FİDAN DAĞITIMI YAPILIYOR
65 yaş üstü toplu taşıma için yasa geliyor
Ispartalı yerel yazarlardan teşekkür: “Ispartalı olmaktan gurur duyuyoruz”
Isparta'da uyuşturucu operasyonu! Jandarma yakaladı
Isparta'da mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerince kurtarıldı
Isparta'daki 12 bin lira ödüllü yarışmanın süresi uzatıldı
ARABA CAMLARI İÇİN BAKIN NE YAPMIŞLAR!
İMO Isparta'dan önemli bilgilendirme ve davet!
Tehlike arz eden yapılar bir bir tespit edilerek yıkılıyor
TSK'dan büyük darbe! yerle bir edildi...
Isparta 32 Spor deplasman maç sonucu
Haber: Isparta Sanayi ve Teknoloji'den son tarih hatırlatması
VATANDAŞ ARTIK 1 TL ÖDEYECEK YENİ DÖNEM BUGÜN BAŞLADI
Yalvaç Belediyesi çöken ev için yıkım kararı almış
Isparta'da 5 kişilik bir ailenin yaşadığı ev çöktü!
Isparta'da Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu başlatıldı
ISUBÜ Isparta Kitap Fuarında Stant Açtı
ISUBÜ ve Isparta Fırıncılar Odası'dan önemli çalışma
Taze balık çeşitleri Isparta'da Gözde Balık'ta
Isparta'da sporcularımızdan şehitlerimiz için saygı duruşu
HABER: ISPARTA 32 SPOR İÇİN 7 KRİTİK MAÇ...!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da haber alınamayan 3 öğrenci bulunduIsparta'da haber alınamayan 3 öğrenci bulundu25 Şubat 2020
Isparta Kent Kart Dönemi BaşladıIsparta Kent Kart Dönemi Başladı26 Şubat 2020
Isparta MEM'in Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibiIsparta MEM'in Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibi26 Şubat 2020
Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!25 Şubat 2020
RECEP AYINA GİRERKEN...RECEP AYINA GİRERKEN...26 Şubat 2020
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'ten geçtiEkonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'ten geçti26 Şubat 2020
KARATE FİNALİNE TED DAMGASIKARATE FİNALİNE TED DAMGASI25 Şubat 2020
ISPARTA'DA GEÇİCİ PERSONEL ALIMI İLANIISPARTA'DA GEÇİCİ PERSONEL ALIMI İLANI25 Şubat 2020
Isparta'da IŞKUR Meslek Danışmanlığı FaaliyetiIsparta'da IŞKUR Meslek Danışmanlığı Faaliyeti26 Şubat 2020
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN’İN HOCALI KATLİAMININ 28. YIL DÖNÜMÜ MESAJIISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN’İN HOCALI KATLİAMININ 28. YIL DÖNÜMÜ MESAJI26 Şubat 2020
Başkan Veli Gök'ten Regaip Kandili MesajıBaşkan Veli Gök'ten Regaip Kandili Mesajı25 Şubat 2020
ISUBÜ'den öğrencilere Siber Güvenlik ve Dijital Hayat EğitimiISUBÜ'den öğrencilere Siber Güvenlik ve Dijital Hayat Eğitimi26 Şubat 2020
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR MESAJIISPARTA BELEDİYE BAŞKANI REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR MESAJI26 Şubat 2020
IGİAD'dan Hocalı Katliamı MesajıIGİAD'dan Hocalı Katliamı Mesajı26 Şubat 2020
Isparta'da Başkan'dan 3 Aylar MesajıIsparta'da Başkan'dan 3 Aylar Mesajı25 Şubat 2020
İŞTE ISPARTA'NIN JUDO YILDIZLARI - TÜRKİYE FİNALİNDELER!İŞTE ISPARTA'NIN JUDO YILDIZLARI - TÜRKİYE FİNALİNDELER!25 Şubat 2020
Isparta TAMP 2020 Tabikatı YapıldıIsparta TAMP 2020 Tabikatı Yapıldı26 Şubat 2020
Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden Eğirdir Belediyesi ZiyaretiVergi Dairesi Müdürlüğü'nden Eğirdir Belediyesi Ziyareti26 Şubat 2020
Isparta'da Deprem!!!Isparta'da Deprem!!!26 Şubat 2020
Kitap Fuarına katılan Ispartalı yerel yazarlarımız belli oldu Kitap Fuarına katılan Ispartalı yerel yazarlarımız belli oldu27 Şubat 2020