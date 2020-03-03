Geçtiğimiz günlerde Isparta Şehir Hastanesinde bir süre tedavi giren ve taburcu olan Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, tedavi süreci ile ilgili bir Teşekkür mesajı yayınladı.Başkan Sezgin, mesajında; “Isparta Şehir Hastanesindeki tedavim tamamlanarak taburcu edildim. Sağlık durumum gayet iyi olup çok kısa süre içinde görevimin başında olacağım.İl ve ilçe Belediye başkanlarımız ve yardımcıları, İlçe başkanlarımız ve sayın basın mensupları başta olmak üzere gerek hastaneye gelerek ziyarette bulunan gerekse telefonla bize destek veren, gerekse bizlerden dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim.Özellikle tedavim esnasında bir an olsun ilgisini esirgemeyen Isparta Şehir Hastanesi doktorları ve tüm çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim.Bazı dedikodularda sağlık durumumun ciddi olduğu ve olumsuz yönde ilerlediği kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Allah'a şükür gayet iyi durumdayım.Tüm kamuoyu ve hemşerilerime saygıyla duyurulur.''MEHMET SEZGİNGELENDOST BELEDİYE BAŞKANI