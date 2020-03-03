HALK OYUNLARI YARIŞMALARI 13 MART'A ERTELENDİ

4 Mart 2020 Çarşamba günü Işıkkent Spor Salonunda yapılması planlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Halk Oyunları Kulüpler ve Okullar Arası İl Birinciliği Yarışmaları 13 Mart 2020 Cuma günü Süleyman Demirel Üniversite Doğu Yerleşkesi Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek.Halk oyunları şölenine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Oyunları İl Temsilciliği hazırlıklarını sürdürüyor. İl Birinciliği yarışmaların provası ise 12 Mart 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yarışmalar ise 13 Mart 2020 Cuma günü düzenlenecek.Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılacak birincilik yarışmalarına yoğun katılımın olması bekleniyor.