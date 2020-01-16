OKÇULARIMIZ İZMİR’DEN BAŞARIYLA DÖNDÜ

GENÇ BAYAN TAKIMIMIZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Isparta Bölgespor Kulübü Okçuluk takımı, yeni yılın ilk yarışması olan Göztepe Salon Okçuluk Turnuvası’nda önemli dereceler elde etti. Klasik yay gençlerde kız takımımız 11 takım arasında rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Ferdi de ise sporcumuz Gökme Demirel, Türkiye ikincisi oldu.Türkiye Okçuluk Federasyonu 2020 yılı takviminin ilk ayağı olan Göztepe Salon Okçuluk Turnuvası 09-12 Ocak tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi.Turnuvada Isparta'yı Bölgespor Kulübü sporcuları temsil etti. Turnuvanın onunda final atışlarında iyi bir performans sergileyen sporcularımız Gökçe Demirel, Betül Toker ve Şeyma Nur Atalar’dan oluşan Klasik yay genç bayan takımımız toplam 1607 puan ile 11 takım arasında birinci olarak, altın madalya kazandı.Ferdi de Klasik yay genç bayan sporcumuz Gökçe Demirel ise toplam 569 puan ile sıralama atışlarını yarışmaya katılan 63 sporcu arasında ikinci sırada bitirdi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Bölgespor Kulübü sporcuları ve antrenör Yalçın Ünsal’ı elde ettikleri başarılarda dolayı kutladı.