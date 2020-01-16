ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





İlimiz şehir merkezine ilçeler ile köy ve kasabalardan gelen toplu taşıma araçlarının güzergahlarını belirlemek amacı ile; İl Trafik Komisyon Başkanlığının 09.03.2017 tarih ve 2017/01 sayılı kararı ile;



a)Afyonkarahisar istikametinden gelen Köy Garajından giriş-çıkış yapan araçlar için güzergahın; İstanbul Caddesi, Kolçelik Kavşağından sola dönüş, 142. Caddeyi takiben Migros Kavşağı, Komando Kavşağı, 3951 Sokak Kavşağından sağa dönerek, 3951 sokağı takiben Isparta Köy Garajı,

b) Eğirdir istikametinden gelen Köy Garajından giriş-çıkış yapan araçlar için güzergahın; Eğirdir yolunu takiben Migros Kavşağından sola dönüş, 142. Caddeyi takiben Komando Kavşağı, 3951 Sokak Kavşağından sağa dönerek, 3951 sokağı takiben Isparta Köy Garajı,

c) Antalya istikametinden gelen Köy Garajından giriş-çıkış yapan araçlar için güzergahın; Sav Yolunu takiben Dostpet Kavşağından sağa dönüş, 142. Caddeyi takiben Komando Kavşağı, Migros Kavşağından “U” dönüşü yaparak tekrar Komando Kavşağı 3951 Sokak Kavşağından sağa dönerek, 3951 sokağı takiben Isparta Köy Garajı,

d)Burdur istikametinden Dağ yolundan gelen Köy Garajından giriş-çıkış yapan araçlar için güzergahın; Gölcük yolunu takiben ISBAŞ Kavşağından sola dönüş, 202. Caddeyi takiben İstanbul Caddesi üzerinden AYPA Kavşağından “U” dönüşü yaparak Kolçelik Kavşağından sağa dönüş, 142. Caddeyi takiben Migros Kavşağı, Komando Kavşağı, 3951 Sokak Kavşağından sağa dönerek, 3951 sokağı takiben Isparta Köy Garajı olarak belirlenmiştir.



Son zamanlarda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze gelen ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde, güzergah dışı yolcu taşımacılık faaliyetinde bulunan toplu taşıma araçları üzerinde denetimler sıklaştırılmış, güzergah dışı yolcu taşımacılığı yapan, 2019 yılı Aralık ayı ile 2020 yılı Ocak ayı içerisinden günümüze kadar, 22 toplu taşıma aracına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1d maddesinden cezai işlem uygulanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

