Öğrenciler kendilerini test etti

Isparta Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA arasında ‘Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi İşbirliği Protokolü’ kapsamında 14 Ocak 2020 Salı günü saat 09.00’da merkez ile birlikte 12 ilçe, 9 belde ve köylerde ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 13 bin 700 öğrenciye yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.Deneme sınavlarına katılım oldukça yoğun olarak gerçekleşirken, böyle bir sınav ile kendilerini test etme imkanı bulan öğrenciler Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA yetkililerine teşekkür etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deneme sınavlarıyla öğrencilerin kendilerinin nerede olduklarını gördüklerini ve bundan sonraki çalışmalarını buna göre yön vererek devam ettireceklerine inandığını söylerken, MEM ve TÜGVA işbirliği ile gerçekleştirilen deneme sınavının sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.Bilindiği gibi geçen hafta Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in katılımıyla, Isparta Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında ‘Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi İşbirliği Protokolü’ imza töreni gerçekleştirilmişti.Eğitimde başarıyı ve ölçme değerlendirmenin niteliğinin artırılmasına katkı sağlamanın amaçlandığı işbirliği protokolü kapsamında ortaokul ve lise son sınıfta bulunan öğrencilere yönelik Isparta’daki ilk deneme sınavı 212 okulda yaklaşık 13 bin 700 öğrenciye yönelik yapılmış oldu.