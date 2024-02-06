 Ispartalı Karatecilerden Büyük Başarı: Hasan Efe Çelik Milli Takım Yolunda

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Karakaş Spor Kulübü, 14 sporcu ile mücadele ederek önemli bir başarıya imza attı. WKF Gençlik Ligi Milli Takım Seçmeleri'nde Hasan Efe Çelik, 50 kg Kumite kategorisinde şampiyon olarak ülkemizi WKF Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.Adana Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 1-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'na 61 ilden 315 kulüp ve 2258 sporcu katıldı. Karakaş Spor Kulübü, 14 sporcu ile bu önemli şampiyonada yer alarak 4 şampiyonluk ve bir üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen sonuçlardan biri de Hasan Efe Çelik'in 50 kg Kumite kategorisinde Türkiye şampiyonu olmasıydı.Ayrıca, WKF Gençlik Ligi Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele eden Karakaş Spor Kulübü, Hasan Efe Çelik'in 50 kg Kumite şampiyonluğu ile bir kez daha dikkat çekti. Bu başarı ile Hasan Efe Çelik, WKF Gençlik Ligi'nde Türkiye'yi Milli Takım düzeyinde temsil etmeye hak kazandı.Bu büyük başarıda emeği geçen başta Kadir Karakaş hocamız olmak üzere tüm sporcu ailelerini tebrik ediyor, sporcularımıza 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ve WKF Gençlik Ligi Milli Takımında ülkemizi başarıyla temsil etme başarısı diliyoruz.