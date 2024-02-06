BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’İN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI

Mübarek üç ayların başında idrak ettiğimiz Regaib Kandilinin ardından Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) hikmet dolu yolculuğu olan mübarek Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz.

Miraç, Peygamber Efendimizin (SAV) Allah’ın huzuruna yükselerek bize güzellikleri, öğütleri ve duaları getirdiği bir mucizedir.

Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç gecesinin, kalplerimize ferahlık, zihinlerimize berraklık ve hayatımıza huzur getirmesini diliyorum.

Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Bu mübarek gece manevi değerlerimizin güçlenmesine de vesile olacaktır.

Aynı zamanda bugün geçen yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremin sene-i devriyesindeyiz. Deprem felaketinde yaşamını kaybeden tüm canlarımıza bu gecenin de hürmetine bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu mübarek gecede yüce Rabbim’den duamız ülkemize ve insanlığa bir daha böyle acılar yaşatmamasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslüman Aleminin ve hemşehrilerimin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.