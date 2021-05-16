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Ispartalı Kahraman Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ispartalı Kahraman Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.05.2021 17:30
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Isparta Düğün Salonları
Kahraman Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
14 Mayıs Cuma günü Pençe-Şimşek harekat bölgesinde kahramanca şehit olan hemşehrimiz Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, baba ocağı Gelendost ilçesi Çaltı köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Özdamar’ın naaşı sabaha karşı Şırnak’tan askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Burada Vali Ömer Seymenoğlu ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehidimizin cenazesi Gelendost Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Öğle saatlerinde şehidimizin Türk bayrağına sarılı naaşı Devlet Töreni için memleketi Çaltı köyüne getirildi. Şehidimizin cenazesi ilk olarak baba ocağına götürülerek, burada helallik alındı. Ardından köy meydanına getirilen kahraman şehidimiz için cenaze namazı kılınarak dualar edildi.
Kahraman Şehidimiz Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için düzenlenen törene Annesi Sayın Keziban Özdamar, Babası Sayın Sadettin Özdamar, Kardeşi Sayın Bayram Özdamar başta olmak üzere Vali Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Bakanı Şükrü Başdeğirmen, şehidimizin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehidimiz için düzenlenen törende Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’nde eğitim alan Azerbaycanlı askerlerde bayraklarıyla hazır bulunarak şehidimize karşı son görevlerini yerine getirdiler.
Köy mezarlığından babaannesinin yanına defnedilen şehidimizin naaşının sarılı olduğu Türk bayrağı Vali Seymenoğlu tarafından şehidimizin babası Sayın Sadettin Özdamar’a teslim edildi. Vali Seymenoğlu bayrağı teslim ederken “Şehidimizin bugüne kadar sizin evladınızdı bugünden sonra ise tüm milletimizin evladı olacaktır.” dedi.
 
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