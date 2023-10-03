"Ispartalı İşadamı Mehmet Tıpırdamaz, Isparta 32 Spor'a Özel Jest Yaptı"

Türkiye'nin 2. Futbol Ligi Kırmızı Grubu'nda mücadele eden Isparta 32 Spor, deplasmanda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek büyük bir zafer elde etti. Bu önemli karşılaşma öncesinde, 1975-1977 yılları arasında ŞAİK (Şehit Ali İhsan Kalmaz) Anadolu Lisesi'nde okuyan iş insanı Mehmet Tıpırdamaz'dan anlamlı bir jest geldi. Aynı zamanda Aksaray'da Otel Ahsaray'ın sahibi olan Tıpırdamaz, sınıf arkadaşı ve eski İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Büyükaşıcı aracılığıyla Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ile iletişime geçti.Mehmet Tıpırdamaz, Isparta'yı çok sevdiğini ve bu şehirde güzel günler geçirdiğini ifade ederek, geçmişte maddi zorluklar yaşadıklarını anlattı. Isparta 32 Spor'un Aksaray'a geleceğini duyduğunda, kulübü otelinde yüzde 50 indirimle ağırlama teklifinde bulundu. Tıpırdamaz, "Isparta'yı çok seviyorum. Orada çok güzel günlerim geçti. Çok sıkıntılar yaşadık geçmişte maddi olarak. Ispartaspor’un Aksaray’a geleceğini duyunca ağırlama teklifinde bulundum. Ispartaspor’a başarılar diliyorum. Aksaray’da her zaman Isparta’mızın ve Ispartaspor’umuzun bir evi var" dedi.Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ise iş insanı Mehmet Tıpırdamaz'a bu özel jesti için teşekkür ederek, isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Bu jest, Isparta 32 Spor'un Isparta'daki taraftarları ve camiası tarafından takdirle karşılandı.