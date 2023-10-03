"Eğirdir'de Dünya Yaşlılar Günü Coşkusu"

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' özel bir etkinlikle kutlandı. Eğirdir Huzurevi'nde sabah saat 09.00'da başlayan etkinliğe Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Huzurevi Müdürü Melek Gök ve huzurevi sakinleri katıldı.Etkinlik, Huzurevi Müdürü ve çalışanları tarafından hazırlanan kahvaltı ile başladı. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Çelik ve Başkan Gök'ün katılımıyla mutluluk dolu anlar yaşandı. Huzurevi sakinleri, ziyaretçilerini görünce sevinçlerini dile getirerek teşekkür ettiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, etkinlik sırasında şunları söyledi: "Cenab-ı hak nasip etti yine bir yıl sonra beraberiz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da beraber olma umuduyla gününüz kutlu olsun, Allah hepinize sağlık, sıhhat versin."Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise şunları ifade etti: "Bugün Yaşlılar Haftası münasebetiyle yine sizlerle bugünde birlikteyiz. Ama bu özel gün dolayısıyla sizlerle birlikte kahvaltı yaptık. Her birinizi yeniden sağlıklı bir şekilde görmek bizleri de çok mutlu etti. Ben her birinizin ellerinden öpüyorum, yaşlılar haftanızı tebrik ediyorum, Allah hepinize sağlık, mutluluk ve huzur versin inşallah."Programın devamında Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök, Huzurevi'nde incelemelerde bulundu ve yeni atanan Huzurevi Müdürü Melek Gök'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.