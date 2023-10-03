Isparta OBM Kaçak Kesime Geçit Vermiyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları koruma ve yeşil alanları koruma görevini titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kemer Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekibi, orman muhafaza memurlarıyla birlikte ormanları koruma faaliyetlerini yürütüyor.Özellikle çiçekçilik sektörü ve ilaç sanayiinde kullanılan ardıç tohumlarının kaçak olarak dallarıyla birlikte kesilmesine karşı sıkı denetimler yapılıyor. Bu denetimler sırasında kaçak kesimlerde bulunan kişiler tespit edilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, yeşil Türkiye'nin korunması için kaçak kesimlere geçit vermemekte kararlıdır ve ormanları koruma görevini hassasiyetle yerine getirmektedir.