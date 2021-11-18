ATLETLERİMİZDEN BÜYÜK BAŞARI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü kapsamında Atatürk’ü Anma Koşusu Ankara’da gerçekleştirildi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu yarışlarında ilimizi temsil eden Ispartalı atletlerimiz geçen yıl olduğu gibi bu yılda önemli başarıya imza attı.Yarışların sonunda sporcularımız küçük erkekler kategorisinde Türkiye birincisi, Yıldız Kızlar ise Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcularımız ferdi de ise ilimize 1 altın, iki bronz madalya kazandırdılar.İlimize kupa ile dönen sporcularımız ve antrenörlerimiz Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’i makamında ziyaret etti. İl Müdürü Murat Gevrek 10 Kasım Atatürk koşusunda bireysel ve takım halinde Türkiye dereceleri elde eden antrenörler. beden eğitimi öğretmenleri ve sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.