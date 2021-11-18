ISPARTA'DA TARIM VE HAYVANCILIK BU FUARDA TANITILIYOR



Isparta'da, "16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı" başladı

Fuara Özel İndirimleri Kaçırmayın...!

Detay Fuarcılık tarafından organize edilen ve çok sayıda firmanın katıldığı fuarda, tarım ve hayvancılık araç gereçleri, aletleri, makineleri fuara özel indirimlerle, fırsatlarla bu standlarda yer alıyor. Ayrıca yeni teknolojiler, yeni buluşlar ve yeni ürünler bu fuarda sergileniyor.

Fuar, 21 Kasım'a kadar açık kalacak.