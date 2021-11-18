16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı AçıldıIsparta Ticaret Borsası tarafından organize edilen ve bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın kapıları düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Gökkubbe Dr. Devlet Bahçeli Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan açılış törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sektör temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.Açılış konuşmasında tarım şehri Isparta’da düzenlenen tarım fuarının büyük önem taşıdığının altını çizen Vali Seymenoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sayesinde geleneksel tarımı, bilim ve teknolojiyle birleştirecek potansiyelin belirterek, tarım 4.0 projesinin detaylarını paylaştı.Vali Seymenoğlu, “Bu ve benzeri fuar organizasyonları başta şehrimiz olmak üzere bölgemiz için, bölge ekonomisi için, bölgemizdeki tarım bilgisi için çok önemli yer tutmaktadır. Isparta şehrimizin bazı enleri var. Isparta deyince akla ilk gelen şeyler; Isparta bir sağlık şehri bölgemizin sağlık üssü, Isparta denince akla hemen eğitim geliyor, özellikle yüksek öğretim geliyor. Bunun altını şunun için çizmek istiyorum. Bu öğrenci potansiyelimizi özellikle tarım ve hayvancılıkta elimizden geldiğince kullanmamız lazım. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin bünyesinde Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Tarım Teknolojileri, Su Ürünleri Faküllerimiz var. Buna bağlı olarak da tarım ve hayvancılıkta bilimsel çalışma yapan yüzlerce akademisyen, asistan ve öğrencimiz var. Hep beraber yeni yeni buluşlarla yeni yeni teknolojilerle geleneksel tarımı destekleyebilirsek emin olabilirsiniz ki çok çok daha başarılı oluruz ve dünya piyasalarında rekabet şansı yakalayabilmiş oluruz. Bu fuar buluşmaları, üniversitelerde eğitim alan gençlerimizin; Okullarda edindikleri bilgileri, sektörün tecrübesiyle edindiği verilerle birleştirerek yeni yeni projeler üretmelerine de fırsat tanıyacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın da destekleriyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin yürüttüğü tarım 4.0 projesine önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu proje BAKA’dan onay alarak geçti. Tarım 4.0 dediğimiz teknoloji ile inşallah üniversitemizi, oradaki akademik kadroyu ve öğrencilerimizi kalkınma ajansının da maddi desteğiyle bir nebze olsa alandaki çiftçilerimize bir adım daha yaklaştırmış olacağız” dedi.Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın kapıları ziyaretçilere açıldı.Vali Seymenoğlu fuara katılan firmaların stantlarını tek tek gezerek sergilenen tarım ve hayvancılık teknolojileri ile ilgili bilgiler aldı, firma yetkilileri ve üreticilerle sohbet etti.Toplam 83 Firmanın 100 stantla katıldığı 16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı vatandaşlar, 21 Kasım tarihine kadar Gökkubbe Fuar Merkezinde gezilebilecek.