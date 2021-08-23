Isparta’nın yaz esintileri Eylül Minel ile dünyayı mutlu ediyor
Gül, lavanta, zambak başta olmak üzere ıtrî- tıbbi ve aromatik bitkilerin ana vatanı Isparta’dan dünyaya yaz esintileri yayılıyor. Kolonyadan kreme; cilt bakım ürünlerinden lokum, reçel diğer gıda ürünlerine kadar yüzlerce saf ve doğal ürün https://www.eylülminel.com ve diğer ulusal- uluslararası şirketler aracılığı ile dünyaya erişmeye devam ediyor.
-ISPARTA’NIN ŞARKISINI DÜNYA DİNLİYOR
-ISPARTA:
Gül, lavanta, zambak başta olmak üzere ıtrî- tıbbi ve aromatik bitkilerin ana vatanı: Türkiye’nin dünyaya açılan gül bahçesi…
-EYLÜL MİNEL:
Isparta’nın öz markası… Yüzde 100 doğal ve saf gül ve lavanta özlü ürünlerin küresel değeri…
Kolonyadan parfüme; kremden cilt bakıma; lokum- reçel başta olmak üzere yüzlerce diğer gıda türlerine kadar zengin seçenekleri bulunan ürünler yaz esintisi ile Türkiye ve dünyayı mutlu etmeye devam ediyor.
-Müjde Isparta: Tek basamakla Türkiye ve dünyaya erişim imkânı
Isparta’nın ‘gerçek, doğal ve gül- lavanta ürünleri’ artık e- ticarette: https://www.eylulminel.com
Gül, lavanta, zambak başta olmak üzere Isparta’nın ıtrî-tıbbi ve aromatik bitki özlü, gerçek ve doğal ‘gıda, kozmetik ve parfümeri’ ürünleri tek bir Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Portalı’nda buluştu: https://www.eylulminel.com
-Eylül Minel, Isparta için katma değer üretiyor
Eylül Minel, aynı zamanda bir üretim markası… Eylül Minel, lokum ve şekerleme ilâ sıcak tahin üretiminde de uzman ve yetkin bir kuruluş. Ayrıca ‘Gülcüm’ markası ile gerçek ve doğal gül ürünleri üretmektedir.
Öte yandan Eylül Minel'in Isparta merkezindeki mağazaları da yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.
Yolu Isparta'dan geçen yerli ve yabancı misafirler, götürecekleri hediyeleri Eylül Minel Mağazaları'ndan alıyorlar.
Eylül Minel, ürettiği tüm ürünleri zengin seçenekleri ile ferah, nezih bir ortamda misafirlerinin beğenisine sunuyor.
Güler yüzle karşılanan yerli ve yabancı misafirler, Eylül Minel Mağazaları'ndan mutlu bir şekilde ayrılıyor.
Böylelikle Eylül Minel, sadece ürün bazlı değil tanıtım ve misafirperverlik bağlamında da Isparta'ya önemli değerler sağlıyor.
-Hemen alışverişe başla, adresinize teslim edelim
https://www.eylülminel.com e-ticaret portalından satışa sunulan ürünler kategoriler hâlinde şu şekilde:
-Kişisel Bakım Ürünleri
-Cilt Bakım Ürünleri
-Kremler
-Kolonya
-Parfüm
-Hediyelik
-Ortam Kokusu
-Doğal Gülsuyu
-Tonik
-Lavanta Serisi
-Lokum
-Reçel
-Şerbet
-Diğer Gıda Ürünleri
-EYLÜL MİNEL’İN TÜM YATIRIMLARI ISPARTA’DA
Eylül Minel, Gülcüm markası ile 750 m² kapalı alan, 120 m² açık alana sahip modern Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun üretim tesisinde gerçekleştirmektedir.
Kurumumuzun ayrıca Eylül Minel Lokum Fabrikası adı altında bir mağazası bulunmaktadır.
E-Ticaret Portalı da Isparta’daki tesislerimizden yönetilmektedir.
-İletişim Kanalları
Eylül Minel
Sanayi Mahallesi
3327 Sokak
No: 1-3 Isparta/ Türkiye
Tlf:
0 (246) 227 28 69
0 (530) 975 32 00
E-Ticaret Portalı:
https://eylülminel.com
Elektronik Posta:
info@eylulminel.com
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