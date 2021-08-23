Isparta’nın yaz esintileri Eylül Minel ile dünyayı mutlu ediyor

-ISPARTA’NIN ŞARKISINI DÜNYA DİNLİYOR

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Müjde Isparta: Tek basamakla Türkiye ve dünyaya erişim imkânı

Eylül Minel, Isparta için katma değer üretiyor

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Isparta’nın ‘gerçek, doğal ve gül- lavanta ürünleri’ artık e- ticarette: https://www.eylulminel.comGül, lavanta, zambak başta olmak üzere Isparta’nın ıtrî-tıbbi ve aromatik bitki özlü, gerçek ve doğal ‘gıda, kozmetik ve parfümeri’ ürünleri tek bir Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Portalı’nda buluştu: https://www.eylulminel.comEylül Minel, aynı zamanda bir üretim markası… Eylül Minel, lokum ve şekerleme ilâ sıcak tahin üretiminde de uzman ve yetkin bir kuruluş. Ayrıca ‘Gülcüm’ markası ile gerçek ve doğal gül ürünleri üretmektedir.Öte yandan Eylül Minel'in Isparta merkezindeki mağazaları da yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.Yolu Isparta'dan geçen yerli ve yabancı misafirler, götürecekleri hediyeleri Eylül Minel Mağazaları'ndan alıyorlar.Eylül Minel, ürettiği tüm ürünleri zengin seçenekleri ile ferah, nezih bir ortamda misafirlerinin beğenisine sunuyor.Güler yüzle karşılanan yerli ve yabancı misafirler, Eylül Minel Mağazaları'ndan mutlu bir şekilde ayrılıyor.Böylelikle Eylül Minel, sadece ürün bazlı değil tanıtım ve misafirperverlik bağlamında da Isparta'ya önemli değerler sağlıyor.https://www.eylülminel.com e-ticaret portalından satışa sunulan ürünler kategoriler hâlinde şu şekilde:-Kişisel Bakım Ürünleri-Cilt Bakım Ürünleri-Kremler-Kolonya-Parfüm-Hediyelik-Ortam Kokusu-Doğal Gülsuyu-Tonik-Lavanta Serisi-Lokum-Reçel-Şerbet-Diğer Gıda ÜrünleriEylül Minel, Gülcüm markası ile 750 m² kapalı alan, 120 m² açık alana sahip modern Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun üretim tesisinde gerçekleştirmektedir.Kurumumuzun ayrıca Eylül Minel Lokum Fabrikası adı altında bir mağazası bulunmaktadır.E-Ticaret Portalı da Isparta’daki tesislerimizden yönetilmektedir.Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve diğer sosyal medya mecralarından bizi takip edin, kampanya ve fırsatlarımızdan anında haberdar olun