Isparta'da Kır Düğünleri Neden Daha Çok Tercih Ediliyor?

Kır bahçelerini















































​Önceden herkes, düğün yapacakları zaman; oturdukları semtteki, kendi mahallelerindeki düğün salonlarını tercih ederdi. Yakın olması ve bilindik olması nedeniyle bir nevi haklılardı da. Şimdi ise çiftler, uzak olmasına bakmaksızın farklı düğün mekanları arayışına giriyorlar. Bunlardan en çok tercih edilenleri arasında kır düğünleri geliyor.Özellikle bahar ve yaz aylarında yapılan organizasyonlar için çok doğru bir seçenek. Peki neden kır düğünü? Çünkü kapalı mekanlara sıkışıp kasvetli bir ortamda davet vermekten daha keyifli. Hem açık alanın kullanışlı olması hem sıcak havalardaki ferahlığı tercih etme sebepleri arasında.süslemek, dekorasyon ürünleri kullanmak, masaları renklendirmek, sahneye ışık katmak, havai fişek gösterisi yapmak gibi ekstraları kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Görsellik açısından daha hoş olduğunu düşünüyoruz.Gerçekten de öyle. Fotoğraf pozlarına ayrı bir şıklık katıyor, doğayı içine alıyor. Adeta evinizin bahçesinde davet veriyormuşsunuz gibi oluyor.Konuklarınız da siz de konforu yaşıyorsunuz. Çiçek kokuları arasında samimiyeti de kokluyorsunuz. Bunlar gibi birçok avantajı varken neden kır düğünü yapılmasın ki? Bunu bir düşünün...!